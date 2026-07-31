Estallan los rumores sobre una sesión de Bizarrap con Rosalía: las pistas de su posible encuentro

En los últimos años, Bizarrap se ha convertido en uno de los productores más cotizados de la escena urbana. En 2019 el argentino comenzó a publicar sesiones junto a artistas de habla hispana, y por su estudio han pasado artistas como Quevedo, Daddy Yankee o Shakira, convirtiendo las BZRP Music Sessions en un auténtico fenómeno musical. Ha pasado un mes desde que publicó la última junto a Myke Towers, pero en redes sociales ya han estallado los rumores de quién podría ser la protagonista de la próxima: Rosalía.

Las especulaciones han comenzado después de que Bizarrap haya publicado una foto del estudio en sus historias de Instagram, en la que se puede ver dos rosarios colgando del micrófono. Los fans no han tardado en asociar esta imagen con la estética religiosa de LUX, el último álbum de la catalana, e incluso han identificado que el colgante dorado era muy similar a uno que le regalaron desde Toyota a la artista cuando comenzó el tour.

La similitud entre ambos colgantes no ha convencido a todo el mundo. Sin embargo, Rosalía ha publicado varias historias de Instagram de su paso por Chile, y en una de las fotos se puede ver un rosario de perlas, lo que ha terminado de hacer estallar los rumores sobre la colaboración.

Otro factor a tener en cuenta, que hace que la colaboración entre ambos sea más que probable, es que Bizarrap se encuentra en Buenos Aires y Rosalía aterrizó el jueves en la ciudad con su LUX TOUR, por lo que ambos podrían haberse encontrado en el estudio. Este 1 de agosto, la catalana dará el primer concierto de cuatro en la capital albiceleste tras la polémica por el Mundial.

De confirmarse los rumores, Rosalía sería la protagonista de la BZRP Music Session número 43, convirtiéndose en la séptima española en pasar por el estudio del argentino en el que ya han cantado Quevedo, Morad, Ptazeta, Bejo, Don Patricio y Kinder Malo.