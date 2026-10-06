Shakira convertirá su despedida de Madrid en un homenaje a Lorca y al flamenco

La cantante Shakira quiere que su última noche en Madrid vaya más allá de un concierto al uso y, además de anunciar que estará acompañada sobre el escenario de artistas de la talla de Maluma, Dani Martín o Beéle, quiere plasmar su voluntad de "unir las dos orillas del Atlántico" el Día de la Hispanidad llevando a cabo un homenaje a la figura de Federico García Lorca y al flamenco.

Aprovechando que este año se conmemorar el 90º aniversario del fusilamiento del poeta Federico García Lorca por parte del bando nacional durante la Guerra Civil española, La Plaza de Es Latina rendirá un sonoro recuerdo al granadino.

Una figura literaria cuyo vínculo con el flamenco se remonta a los inicios de su trayectoria, cuando junto al compositor Manuel de Falla y otros intelectuales y artistas granadinos, Lorca participó en la organización del histórico Concurso de Cante Jondo celebrado en la Alhambra en junio de 1922, concebido como un intento de preservar las formas más antiguas del canto andaluz. Además, su Poema del cante jondo, escrito principalmente 1921 y publicado en 1931, supuso la conversión de la siguiriya, la soleá, la saeta o la petenera en materia poética.

A lo largo de los años, muchos han sido los cantantes que han empleado la obra de Lorca como materia prima para sus canciones y versiones, y Shakira ha querido rendir su particular homenaje durante el concierto de despedida de su residencia en Madrid. Para ello, varios artistas interpretarán su repertorio flamenco en La Plaza del festival.

Así, Kiki Morente y la banda Lagartija Nick interpretarán su concierto de homenaje al 30º aniversario del álbum Omega, en el que Enrique Morente, padre de Kiki, y la banda fusionaron flamenco y rock con una maestría que aún hoy es recordada.

A ellos se unirán el cantaor Israel Fernández, una de las voces más reconocidas de la nueva generación flamenca; la bailaora Belén López; Antonio Carbonell, cantaor y músico que participó además en el universo original de Omega; y la Oco Band, completando el apartado flamenco de la celebración.

Quién sabe si su paso por el restaurante El Corral de la Morería hace apenas unos días, donde la colombiana degustó un vino de más de 200 años y disfrutó del espectáculo de su tablao, habrán sido claves en este tributo al genio granadino.