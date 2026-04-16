Shakira y Beéle homenajean a Barranquilla en el videoclip de 'ALGO TÚ'
Tras seis meses de trabajo y más de un mes después del lanzamiento de ALGO TÚ, la pareja de artistas colombianos estrena el esperado videoclip de un tema que ya lo está rompiendo en todo el mundo. Durante el videoclip, podemos ver continuas referencias al Carnaval de Barranquilla.
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Shakira y Beéle se han hecho de rogar, pero al fin nos han entregado el videoclip de ALGO TÚ, más de un mes después del lanzamiento del tema, con su actuación en la plaza del Zócalo de Ciudad de México.
Tal y como ya habían ido adelantando los colombianos, el vídeo es un homenaje a Colombia y más en concreto a Barranquilla, ciudad natal de ambos.
Parte del videoclip ha sido grabado además en la ciudad, representando la estética del Carnaval de Barranquilla, al cual se filtró en redes que asistieron entre el 14 y 17 de febrero.
Y es que, además, las prendas utilizadas en el videoclip son bastante representativas, tanto de los propios artistas como de los actores secundarios.
Referencias del videoclip de 'ALGO TÚ'
El videoclip combina varios entornos, algunos de ellos grabados en exterior y otros en un estudio, pero simulando lugares con un chroma y efectos visuales. Entre ellos, se representa el mar, el cielo y las calles de un barrio que podría ser de Barranquilla.
Entre los elementos que aparecen, encontramos referencias al sobrenombre de Shakira, La Loba, representado tanto en el sombrero de lobo que lleva en algunas escenas como en las máscaras que utilizan mujeres en un entorno carnavalesco.
Paralelamente, a Beéle se le asocia con la imagen de un gorila, por lo que en el videoclip aparecen personas disfrazadas con un traje de gorila, e incluso vemos a Shakira montada sobre un gorila rosado.
También está presente la figura de los marimondas, personaje icónico del Carnaval de Barranquilla, quienes bailan junto a ellos como si hicieran el recorrido que harían en esta festividad.
Al final, mientras aparecen imágenes de Barranquilla, puede leerse el siguiente mensaje: "Gracias, Barranquilla, su gente, la Alcaldía y la Gerencia de Ciudad".
La letra de 'ALGO TÚ', de Shakira y Beéle
Quiero vivir contigo algo nuevo
Yeah
Sin pensar hacia dónde me llevas, mmm
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Tú tienes, algo tú, tú tienes, algo tú
Tú forma' un escándalo, cuando dices algo tú
Algo tú, un tikiti, algo tú
Y anda en un escándalo, así como bailas tú
Igual ya qué, igual ya qué
Igual ya qué, igual ya qué
Somos
Dos ojos del mismo sueño
Somos
Dos ramas del mismo árbol
Vamo' en la carretera, nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pegao en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Ay, yeh
Oah, somos espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla, una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire, al laíto de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca, yo quiero descansar en tu boca
Si tenemos algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llora', entonce' lo hacemo' tomando
Tú y yo somos el alegre y el llamador
Somos dos "Ay, ombe" en un vallenato
Que fluya
Se desborda el río (Que fluya)
Sube la marea (Que fluya)
Que fluya
Y si me critican (Que fluya)
No me da ni pena (Que fluya)
Yo nunca me meto (Que fluya)
En la vida ajena (Que fluya)
Vamo' en la carretera, nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito queda, queda pegao en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Ay, yeh
Tú eres qué cule bombón
Tú eres qué cule bombón
Tú eres qué cule bombón
Tú eres qué cule bombón
Y si me critican (Que fluya)
No me da ni pena (Que fluya)
Yo nunca me meto (Que fluya)
En la vida ajena (Que fluya)
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya