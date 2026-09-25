Shakira comparte el vídeo completo de su actuación con Laura Pausini cantando 'Antología' en Madrid

Shakira y Laura Pausini protagonizaron el domingo 20 de septiembre un momento mágico en Macondo Park. La cantante italiana se sumó a la colombiana para cantar juntas Antología, la canción del disco Pies Descalzos que la intérprete de Se fue incluye en su álbum de versiones YO CANTO 2.

Sin duda fue un momento muy especial que seguro se quedará para el recuerdo de la residencia de la colombiana en Madrid. Esa noche la actuación de las cantantes se hizo viral en redes y, ante al éxito, Shakira ha decidido publicar el vídeo completo en su canal de YouTube.

La grabación dura alrededor de cinco minutos y recoge la parte final de la canción, cuando Laura Pausini se dirige a los cerca de 50.000 asistentes. "No sé si se veía en la pantalla grande pero ella tenía los ojos con lágrimas. Shakira, después de 30 años, por eso eres así. Y tengo que decirte algo, no me vas a regañar espero, el disco es Las mujeres ya no lloran, pero esta noche hay una mujer que va a llorar de felicidad y soy yo", señaló antes de fundirse en un abrazo con su compañera.

Después de la actuación, Laura Pausini publicó en sus redes un vídeo de las dos cantantes sobre el escenario del Estadio Shakira con un mensaje de agradecimiento y admiración a la intérprete de Soltera.

Shakira, te admiro muchísimo por tu manera de ser, por no haberte rendido nunca y por transmitir siempre un mensaje de fuerza y esperanza a todos"

"Ha sido algo espectacular. Estoy muy emocionada y muy feliz de haber tenido la suerte de compartir, no solo esta noche, sino también 30 años juntas por el mundo, con muchos ideales, valores e ideas en común. Shakira, te admiro muchísimo por tu manera de ser, por no haberte rendido nunca y por transmitir siempre un mensaje de fuerza y esperanza a todos. Eres una gran artista. Te adoro muchísimo. Gracias por esta noche. 🤍", señaló.

Por qué 'Antología' en 'Yo Canto 2'

Laura Pausini eligió Antología para su disco Yo Canto 2 por una historia personal. La canción y la cantante están unidas desde hace décadas.

"Lo elegí por una razón clara aunque tenía varios títulos de Shakira que quería sacar", contó en una entrevista. "Antología salió en 1995 que es un año yo pasé entero en Latinoamérica mientras promocionaba mi primer disco (...) Recibí mi primer impacto con el público de América Latina y en la mayoría de televisiones y radios a las que iba también estaba Shakira. Ella cantaba casi siempre esta canción", explicó.

"Esa canción es mágica pero la elegí exactamente por eso. Es un recuerdo mío personal. No la dedico a nadie aunque debo decirte que sé por quién la escribió. Yo he tenido una historia muy similar a ella. De alguna manera también dentro de esta canción existe mi existencia, pero sinceramente yo la canto por los recuerdos que tengo con ella", dijo la cantante que en la entrevista y reconoció también ser fan de Shakira. "Coincido mucho en ella en lo que dice y piensa y me gustan mucho las artistas que tienen una voz un poco diferente, que no copian a nadie"