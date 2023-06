Dani Martín confiesa el motivo de su retirada temporal de la música: "Todos me decían que estoy loco"

La carrera de Dani Martín es un auténtico remolino de emociones. Primero junto a El Canto del Loco y posteriormente en solitario, el madrileño ha cosechado muchos éxitos y ha logrado enamorar a sus fans con su talento y carisma. Sin embargo, en diciembre de 2022 decidió retirarse temporalmente de los escenarios tras su gira Qué caro es el tiempo.

"Nos vemos en unos años, sed felices", puso en un largo mensaje de Twitter.

Casi medio año después, Dani ha dado una entrevista con El País y ha confesado que se encuentra muy bien y ahora es "cuando mejor se lo está pasando, cuando mejor le sienta salir a tomar algo con sus amigos y sonreír y disfrutar".

Más allá de lo que la gente pensaba, no fue porque estuviera mal, sino todo lo contrario. Se encontraba "en el momento más álgido del canto" y se dio cuenta que "su inquietud iba por otro lado y quería estar solo".

"Mi familia, amigos, la industria... todos me decían que estoy loco, que aprovechara ese momento. Y yo dije: 'Sí, lo voy a aprovechar, pero haciendo esto, que es lo que me pide mi cuerpo. Y, sinceramente, es el momento más feliz de mi vida, donde me estoy conociendo como hombre, como persona, como ser humano y como músico", ha aclarado el cantante.

En pocas palabras, quiere estar solo: "Me apetece estar conmigo". Y ha dejado caer que su retirada de la música todavía no tiene una fecha clara de fin: "Creo que el que viene tampoco [cantaré]".

Dani Martín reconoce que "no todo es el aplauso"

"Cuando todo en tu balanza ha estado del lado de la profesión, llega un momento en el que te apetece que se equilibre. No todo es el aplauso, ni el público, ni los éxitos, ni las canciones. El domingo pasado hicimos una comida en mi casa con todos mis amigos, con mis padres, y vimos el fútbol. Y esa es la vida que en realidad me apetece vivir: irme de tapas con mis amigos y jugar al fútbol los sábados, no solo llenar pabellones y hacer discos", ha reflexionado.

Dani Martín también se ha referido al Tibu, su antiguo mánager que salió en todos los medios por robar a El Canto del Loco y por lo que ahora cumplió cuatro años de prisión por apropiación indebida de 220.000 euros. A pesar de esto, considera que "no le han robado la ilusión" y no se arrepiente de nada de las decisiones que ha tomado.

Dani Martín, en un concierto en Palafrugell (Girona). // EFE

"Hasta la gente mala que se ha aprovechado de nosotros me ha enseñado algo. Por eso monté mi oficina y no tengo manager. Prefiero gestionar todo desde mi círculo, desde la gente que quiero y me ha demostrado que somos un equipo y que, gracias a ellos, cada vez que sacamos un disco o hacemos una gira, todo funciona como un reloj suizo", ha remarcado.

Dani Martín "no tiene relación" con David Otero

Además, el madrileño ha confesado que actualmente "no tiene relación" con David Otero, su primo y cofundador de El Canto del Loco. Lo ha calificado como "un gran músico y una parte clara de su carrera". Por contra, si se sigue llevando con Iván Ganchegui y Chema Ruiz, el resto de miembros del grupo: "Creo que hay gente con la que te ves una vez al año y hay mucha más verdad que con alguna que pretende estar todo el día en tu vida, ¿no?".

El Canto del Loco // Getty

¿Dejará Dani Martín de sacar música? No, esto no será así. Ha tranquilizado a sus fans señalando que solo quiere marcar un ritmo propio: "Si un día me sale una canción y me parece bonita, la dejaré en el estudio y la escucharé después de unos días para ver si me lo sigue pareciendo. Y cuando tenga 10 o 12, habrá llegado el momento de hacer un disco, pero no antes y porque alguien me diga que tengo que hacerlo. Creo que he conseguido algo muy importante que es la libertad y eso es el tesoro más grande que un ser humano puede poseer".

Dani Martín ha dejado claros los motivos de su retirada temporal de la música y sin duda ha sido muy valiente por ello.