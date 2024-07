Dani Martín reaparece más delgado en el Mad Cool

Dani Martín tomó la decisión de descansar de la música hace ya un año y medio, para hacer lo que verdaderamente quería y para poder disfrutar tanto de él mismo como de los suyos.

Y aunque ha reaparecido en diversas ocasiones a lo largo de este tiempo, su última aparición en público ha impactado a todos sus seguidores. Pues el exintegrante de El Canto del Loco, ha causado bastante revuelo al aparecer en el festival Mad Cool más delgado que nunca.

El artista fue pillado por las cámaras de EuropaPress disfrutando del festival como un fan más, pero eso sí en la zona VIP y acompañado de sus amigos, con los que compartía risas mientras observaba a artistas como Dua Lipa o Avril Lavigne, entre otros.

Tras su parón en la música, el cantante ha vuelto por todo lo alto y es que hace apenas unos meses publicaba su tema Ester Expósito, una canción que fue protagonista de una polémica más en la que el artista se encontraba involucrado.

"Cuando todo en tu balanza ha estado del lado de la profesión, llega un momento en el que te apetece que se equilibre.No todo es el aplauso, ni el público, ni los éxitos, ni las canciones", contaba el cantante en una entrevista para El País.

Hacía referencia a su retirada y es que cuando publicó su despedida, lo hizo con el alegato de que necesitaba parar y conocerse como hombre y como músico y sobre todo haciendo hincapié en que quería estar solo y que este era el momento para hacerlo.

Además, el intérprete ha conseguido algo que nunca antes se había conseguido en el mundo de la música en España, nada más y nada menos que llenar ocho veces el WiZink Center en menos de 24 horas. Es un gran triunfo para el madrileño tras la controversial canción y un año de descanso en la industria musical.

A lo largo de estos últimos meses, el madrileño ha aparecido en diversas ocasiones, incluso ha cantado con algunos amigos de la profesión, sin embargo, su aparición para el Wizink en 2025 es la más comentada junto al Mad Cool.

"No estoy mal, ni tengo depresión"

"Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio","Me estoy cuidando, no estoy mal, ni tengo depresión ni nada de eso", es lo que posteaba el artista hace algunos meses, cuando también se creó una polémica basada en su estado físico.

Esta vez Dani Martín no se ha pronunciado al respecto, pero sí lo ha hecho para celebrar el triunfo de la Selección Española por la Eurocopa.

"Es tan bonita nuestra tierra de punta a punta. Enorme España. La tierra donde nací y de la que me siento muy orgulloso, sobre todo por su ciudadanía que tanto demostró y demuestra cuando lo hemos tenido que hacer. Hay un porcentaje enorme de gente bonita en mi país. Felicidades, selección española. Esto no es política, esto es deporte. Esto es bueno para el país. Orgullo", contaba en sus historias de Instagram.

"Pues eso, que no seamos idiotas y no nos creamos todo lo que cuenta el titular, vayamos más allá, como estos hombres que han ganado con todo, no solo con el clickbait, han tenido que leer hasta el final para llegar a ganar la final", añadía el cantante.

Algo que hace pensar a sus seguidores que podría ser en referencia a sus últimas apariciones en los medios.