Dani Martín sorprende con su cambio físico

Dani Martín ha sorprendido al aparecer físicamente de una manera muy distinta a la última vez que se le vio.

El cantante, que vuelve a los escenarios en 2025, se ha dejado ver mucho más joven y delgado públicamente en uno de los conciertos de Bruce Springsteen, donde reapareció con un cambio físico muy drástico.

Al ver la repercusión de su nueva imagen, Dani Martín aclaró los motivos del cambio: "He adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal, ni tengo depresión, ni nada de eso. De hecho, tengo la piel mejor, duermo mejor y la verdad que todo mejor".

"Estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una buena alimentación es increíble", expresó el exvocalista de El canto del Loco.

Un nuevo look para sus conciertos

Dani Martín atraviesa un buen momento, también en lo profesional. Al cantante se le avecina una gran gira por sus 25 años de trayectoria musical, donde hará un recorrido desde sus inicios con El canto del Loco hasta sus temas más actuales.

Tanto es el éxito del cantante con este nuevo proyecto que consiguió arrasar en la venta de entradas de sus conciertos: "Gracias a mis seguidores por este regalo inesperado y lleno de amor a nuestras canciones, habéis agotado 8 WiZink Center en 72 horas. Estas 8 noches van por vosotros".