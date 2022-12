Dani Martín dedica unas bonitas palabras a Aitana por cantar 'Puede ser' de El Canto del Loco

El pasado 20 de diciembre, Aitana culminaba por todo lo alto su gira 11 Razones en el Wizink Center de Madrid tras año y medio llevando su directo por toda la geografía española.

Un concierto de lo más especial en el que no faltaron otros artistas invitados tanto en la grada como sobre el escenario, donde subieron David Bisbal, Pablo López, Lola Índigo y Ptazeta. Sin embargo, Aitana había invitado a otro artista más que no pudo acudir a la cita; Dani Martín.

"Aunque le pregunté a Dani si quería venir conmigo a cantarla, por desgracia, y me dio mucha rabia, no está aquí y entonces no ha podido venir", empezó explicando Aitana a los asistentes. A continuación, explicó que aún así le había pedido al artista si podía cantar una de sus canciones aunque él no estuviese presente: “Y me dejó, así que no sé, yo creo que os la tendréis que saber todos. Se llama Puede Ser".

El momento de Aitana cantando Puede ser fue uno de los más emotivos del concierto y de los más compartidos en redes sociales. Dani Martín, se ha sumado a mostrar el talento de la catalana compartiendo el vídeo de la actuación y dedicándole unas preciosas palabras a Aitana: "Gracias, Aitana, por tu talento y por tu manera de ser. Eres una señora de los pies a la cabeza. Te admiro. Tu compi, Dani".

Aunque esta vez no pudo ser, Aitana y Dani Martín ya han cantado este tema juntos en otras ocasiones, como en el especial de Navidad que protagonizó Aitana hace dos años.