Las bonitas palabras de Ester Expósito a Dani Martín tras dedicarle una canción

Llevamos desde ayer cantando a todo pulmón 'He visto a Ester Expósito, que no la conozco en persona y me tiene muy loco'.

Dani Martín aprovechó este lunes, que celebraba su 47 cumpleaños, para regresar a la música con el estreno de la canción Ester Expósito después de casi dos años de ausencia musical. Suena a El Canto del Loco y tiene ese toque poprock canallita que caracterizaba a la banda.

El madrileño ha querido dedicarle su último lanzamiento a la actriz de Élite, que en varias ocasiones ha dicho públicamente que creció escuchando sus canciones. No es para menos, ECDL se convirtió en todo un icono para la generación dosmilera.

La letra cuenta la historia de una noche de verano en un chiringuito de Cádiz, al que van llegando clientes y terminan apareciendo rostros VIP como Ester Expósito, Hugo Silva o Aron Piper.

La actriz de Élite se ha emocionado mucho con la decisión de Dani de incluirlo entre las inspiraciones para su canción y le ha dedicado unas bonitas palabras en Instagram: "Tus canciones me marcaron y acompañaron en tantos momentos desde hace tiempo que me hace mucha ilusión que vuelvas a sacar música y formar parte de ella".

Dani Martín daba la noticia ayer, compartiendo en la misma red social una fotografía de la madrileña. "Ester Expósito, suena la Foto del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos lados", decía el texto.

Letra completa de 'Ester Expósito'

Las Wayfarer siempre quedan bien

Vespa, primavera cien por cien

Los Ronaldos, Nikis y Green Day

De fondo los Clutch, también Coldplay

Y el verano en Cádiz estaré

Niñas de Tarifa siempre le pide whisky sour, bésame

Cierro los ojos

Las chicas del Palmar vienen también

Van con Hugo Silva y no sé quién

Un actor que sale en Élite

Pide otra ronda y vemos qué

Vamos a la Luna y luego al Ben

Estoy en el tumba'o con Nacho y Lay's

Espérate y pellízcame

Que he visto a Ester Expósito

Que no la conozco en pеrsona y me tiene muy loco

La miro a vеr si me mira y pasa de todo

Suena la foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros?

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper se han dado un abrazo de amor

Las Wayfarer no me sientan bien

Están mirando a Leiva (Puto Lei)

Han puesto "Princesas" y ella es

Reina de la fiesta de una rave

Mírame un poquito, hija, Ester

Me siento como Balvin con René

Venga hazlo por mí, atrévete

Que he visto a Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros?

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper se han dado un abrazo de amor

Ester Expósito

Que no la conozco en persona y me tiene muy loco

La miro a ver si me mira y pasa de todo

Suena la foto del Canto y se ha puesto a bailar

Ester Expósito

¿Por qué no me miras si yo la escribí por nosotros?

Ya sé que es mentira si quieres te escribo otra foto

Ha entrado Arón Piper se han dado un abrazo de amor