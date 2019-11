David Bisbal presenta el videoclip de ‘Mucho más allá’ con las primeras imágenes de ‘Frozen 2’

Empieza la cuenta atrás para el estreno de 'Frozen 2'. El próximo 22 de noviembre, las nuevas aventuras de la reina Elsa, su hermana Anna, Kristoff, Olaf y Sven llegarán a la gran pantalla.

Tras el éxito de 'Let It Go' ('Suéltalo' en español), llega 'Mucho más allá', la canción de los créditos finales de la película y que tiene todos los ingredientes para convertirse en un hit. David Bisbal ha sido el elegidopara interpretar la versión para España y Latinoamérica, que ya tiene videoclip oficial.

El coach de La Voz Kids se cuela en los escenarios de Frozen y muestra imágenes inéditas del film, del que ya está disponible la banda sonora.