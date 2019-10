David Bisbal canta 'Mucho Más Allá', el tema final de 'Frozen 2'

La secuela de 'Frozen. El reino de hielo', 'Frozen 2', llega a los cines el próximo 22 de noviembre.

La película infantil fue el film de animación más taquillero de la historia del cine, ganador del Oscar a la mejor película animada. La nueva entrega reunirá al mismo equipo artístico y técnico de la original, donde David Bisbal se encargará de poner su granito de arena a la banda sonora.

El extriunfito interpreta la canción final de la película, 'Mucho Más Allá' para las versiones del film España y Latinoamérica. La versión original, 'Into the unknown', la interpreta Panic! at the Disco. "Me hace muy feliz interpretar 'Mucho más allá' en la nueva película de Disney", decía el almeriense en sus redes sociales.

Tanto el videoclip como la canción estarán disponibles a partir del 8 de noviembre.