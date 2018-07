David Guetta, piloto de Fórmula 1 en el videclip de 'Dangerous'

Hace apenas un mes David Guetta estrenaba el primer single de su nuevo álbum con Dangerous, tema del que acaba de estrenar su nuevo videoclip.

En el clip David Guetta se convierte en un piloto de Fórmula 1 de la escudería Lotus, equipo del venezolano Pastor Maldonado, y compite contra otro piloto que es interpretado por el actor James Purefoy. La competición de ambos tiene como fin transmitir una idea fundamental que se debe aplicar a la vida humana: "uno tiene que empujar los límites y, al alcanzar a estos, uno debe incrementarlos más".

El director del vídeo es Jonas Åkerlund, que ya había trabajado anteriormente con David Guetta en los vídeos de When Love Takes Over y Who’s That Chick, y ha querido rendir homenaje al piloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher, pues al principio del clip aparece una imagen de un Ferrari de juguete con el número 1 pilotado por Schumacher.