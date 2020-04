David Guetta recauda medio millón de dólares en su concierto benéfico desde el balcón #UnitedatHome

David Guetta ha reunido a más de 150 mil personas de todo el mundo en #UnitedAtHome, una sesión benéfica que ha ofrecido desde Brickell, en Miami.

El DJ francés ha retransmitido a través de su redes sociales un concierto de más de una hora y media de duración para recaudar fondos contra la pandemia del COVID-19.

'Titanium' ha sido la canción de inicio y fin de este concierto en el que los ciudadanos de Miami han salido a los balcones para disfrutar un poco más cerca del espectáculo, en el que no han faltado luces y humo. Además, se han cumplido las recomendaciones sanitarias: David Guetta pinchó con guantes, y tanto él como los miembros de su equipo mantuvieron el metro y medio de distancia de seguridad.

Con este show, el artista ha recaudado más de medio millón de dólares que se donarán a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a la Fondation Hôpitaux de France y a Feeding America "para ayudar a los necesitados durante estos tiempos difíciles".

David Guetta, al que puedes escuchar los viernes en Europa Baila, ha agradecido el apoyo recibido: "Gracias a todos los que se unieron y a los que pudieron donar. Aunque este es un momento muy inusual, anoche fue mágico conectarse con todos vosotros a través de la música". Asimismo, ha declarado que ya se han recaudado 700.000 dólares y que todavía se pueden hacer donaciones en su página web.

Este no ha sido el único concierto benéfico de este fin de semana. Más de un centenar de artistas, entre ellos Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes o Billie Eilish, se han unido en 'One World: Together At Home', que ha recaudado más de 127 millones de dólares para las víctimas del coronavirus.