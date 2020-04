ACTUACIONES | Lady Gaga, Taylor Swift, Shawn Mendes o Billie Eilish: más de un centenar de artistas unidos en 'One World: Together At Home'

Así ha sido el concierto 'One World: Together At Home', revive las actuaciones y mejores momentos:

CONCIERTO SOLIDARIO | 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'

One World Together At Home / europafm.com/YouTube

El mundo de la música y el espectáculo ha tomado las riendas para llevar a cabo este maratón de solidaridad, convocado por la OMS, que ha recaudado más de 127 millones de dólares para las víctimas del coronavirus.

Durante ocho horas, hemos podido disfrutar de las emotivas actuaciones de artistas como la propia Lady Gaga, que ha llevado el estandarte de esta gran cita, pero también a una visiblemente emocionada Lady Gaga, a Billie Eilish junto a su hermano, Rita Ora, Jennifer Lopez, Liam Payne, Shawn Mendes cantando al piano con Camila Cabello, o un dúo virtual de John Legend y Sam Smith, entre otras muchas actuaciones.

ACENTO ESPAÑOL EN EL CONCIERTO 'ONE WORLD'

El acento español del evento, vino a cargo de artistas como Luis Fonsi, Maluma o Juanes, pero han sido muchos los artistas que han cantado en otros idiomas presentes en grandes comunidades del país, como el árabe.

Todos ellos han brindado su voz a un evento centrado en recaudar fondos para las víctimas de esta terrible crisis, pero también en agradecer su trabajo a los héroes que están haciendo posible esta lucha, desde la primera línea, como los médicos y sanitarios, al resto de 'trabajadores esenciales', que están permitiendo al mundo permanecer #TogetherAtHome, 'Juntos en casa'.

ACTUACIONES CARGADAS DE SENTIMIENTO, UNIDAD Y ESPERANZA

Desde casa, algunos de los mejores artistas del mundo unieron sus voces en este 'One World' que jamás pensamos que veríamos.

Así, hemos podido escuchar algunas de las canciones más emotivas y cuidadosamente escogidas para el delicado momento que estamos viviendo, de cantantes como Rita Ora y su 'Lonely Together', Liam Payne con 'Midnigth' o Charlie Puth, interpretando desde su habitación, 'See You Again' y 'Attention'. Pero sin duda, merece una mención especial Taylor Swift.

La cantante, visiblemente emocionada, interpretó su tema 'Soon You'll Get Better' al piano, una canción dedicada a su madre, enferma de cáncer, e incluido en su último disco Lover, que estos días adquiere una dimensión aún más profunda.

Pero han sido las versiones de temas clásicos, lo que más ha reinado en este 'macroconcierto'. Así, Lady Gaga contenía las lágrimas durante su mensaje de agradecimiento justo antes de cantarnos al piano el mítico 'Smile', de Nat King Cole.

Pero también hemos podido disfrutar de la música a dúo, con John Legend y Sam Smith, que protagonizan un dueto virtual con el clásico 'Stand By Me', de Ben E. King. Menos virtual ha sido el dúo de Billie Eilish junto a su hermano y productor Finneas, una de las actuaciones más esperadas de la noche, que nos ha llenado de luz con 'Sunny', de Bobby Hebb.

Shawn Mendes y Camila Cabello, aparecían sentados juntos al piano, para cautivarnos al ritmo lento y profundo de 'What A Wonderful World', de Louis Armstrong.

Por su parte, Jennifer Lopez, desde el jardín de su casa, recurría al 'People', de Barbra Streisand.

Mientras que los ritmos caribeños y la música en español, llegaba de la mano de Luis Fonsi, con su 'No me doy por vencido' o 'Despacito'; Juanes, que interpretó 'Es por ti', Sebastián Yatra con 'Robarte un beso' y 'Te esperaré', o Maluma, que tiró del 'Carnaval', inspirado en el clásico de Celia Cruz, para arrojar un poco de luz a este momento sombrío.

El cierre a este concierto único, 'One World: Together At Home', lo pone un cuarteto de lujo: Céline Dion, Lady Gaga, John Legend y Andrea Bocelli, interpretando 'The Prayer'.

Ocho horas de emoción, música, solidaridad y sentimiento de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos: el mundo unido en una sola voz contra un enemigo invisible que ha hecho tambalear los cimientos de nuestra sociedad, y que está dejando a su paso un reguero de incertidumbre, pero que ha encendido de nuevo con más fuerza la mecha de la unión y solidaridad de la gente, por encima de los pueblos o las naciones, porque estamos todos unidos, en casa. One World: #TogetherAtHome

PUEDES VER AQUÍ EL CONCIERTO ENTRERO 'ONE WORLD: TOGETHER AT HOME'

Gracias a todos aquellos que lo estáis haciendo posible. Que la música nos una siempre, en los momentos difíciles, y nos sirva de altavoz para celebrar la vida, cuando todo este mal sueño pase.

BEYONCÉ Y SU POTENTE MENSAJE: "POR FAVOR, PROTEGEOS"

Uno de los agradecimientos más comentado, ha sido el de Beyoncé, que ha querido también lanzar una advertencia dirigida a la "comunidad afroamericana" de Estados Unidos, especialmente afectada por esta enfermedad: "Los estadounidenses negros pertenecen en un número desproporcionado a estas partes 'esenciales' del mercado laboral que no tienen el lujo de trabajar desde casa"."Por favor, protegeos", recordando que deben tener cuidado, permanecer en casa en la medida de lo posible, e intentar ver el lado positivo, porque "todos somos una gran familia".

J Balvin, por su parte, ha recordado a la comunidad latina en inglés y en español, la importancia del distanciamiento social, las medidas higiénicas y el respeto de la cuarentena.

Además, también hemos podido escuchar los mensajes del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y de las exprimeras damas de EEUU, Michelle Obama y Laura Bush, minutos antes de que lo hicieran Bill y Melinda Gates.

GRAN RECAUDACIÓN: 127 MILLONES DE DÓLARES

El concierto benéfico buscaba reunir donaciones para el Fondo de Respuesta por COVID-19, y desde el comienzo se ha apelado a la responsabilidad de las grandes empresas y líderes mundiales, más allá de los donativos de los espectadores. ¡Y el resultado ha sido impresionante! Más de 127 millones de dólares.

ALGUNAS DE LAS CANCIONES Y ARTISTAS MÁS DESTACADOS DE 'ONE WORLD'

Rita Ora: 'Lonely Together'

Liam Payne: ' Midnigth '

' Rita Ora & Liam Payne: 'Only You'

'Mad world' de Gary Jules interpretado por Adam Lambert

de Gary Jules interpretado por Adam Lambert The Killers: ' Mr. Brightside' (Señor Ladopositivo) y 'Caution'

(Señor Ladopositivo) y Juanes : 'Es por ti'

Charlie Puth: 'See You Again' y 'Attention'

Maluma: 'Carnaval'

Shawn Mendes y Camila Cabello: el clásico 'What A Wonderful World'

Lizzo: 'A Change Is Gonna Come'

Ellie Goulding: 'Love Me Like You Do' y 'Burn'

Kesha: ' Praying '

' Michael Bublé: 'God Only Knows'

Sebastián Yatra: 'Robarte un beso' y 'Te esperaré'

Luis Fonsi: 'No me doy por vencido' y 'Despacito'

Lady Gaga: el clásico ' Smile '

' Jennifer Lopez: ' People ', de Barbra Streisand

', de Barbra Streisand John Legend y Sam Smith: el clásico 'Stand by Me'

Billie Eilish y Finneas: ' Sunny ' de Bobby Hebb

' de Bobby Hebb Taylor Swift: 'Soon You'll Get Better'

Céline Dion, Lady Gaga, John Legend y Andrea Bocelli: 'The Prayer’

LISTADO DE ARTISTAS QUE HAN PARTICIPADO EN EL CONCIERTO 'ONE WORLD'

PRIMERA Y SEGUNDA HORA

Adam Lambert

Andra Day

Black Coffee

Charlie Puth

Eason Chan

Hozier & Maren Morris

Hussain Al Jassmi

Jennifer Hudson

Jessie Reyez

Kesha

Lang Lang

Liam Payne

Lisa Mishra

Luis Fonsi

Milky Chance

Niall Horan

Picture This

Rita Ora

Sofi Tukker

The Killers

Vishal Mishra

TERCERA Y CUARTA HORA

Adam Lambert

Annie Lennox

Ben Platt

Cassper Nyovest

Christine And The Queens

Common

Delta Goodrem

Ellie Goulding

Finneas

Jack Johnson

Jacky Cheung

Jess Glynne

Jessie J

Juanes

Kesha

Michael Bublé

Rita Ora

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

Sho Madjozi

Sofi Tukker

The Killers

Zucchero

QUINTA Y SEXTA HORA

Angèle

Annie Lennox

Ben Platt

Billy Ray Cyrus

Charlie Puth

Christine And The Queens

Common

Eason Chan

Ellie Goulding

Hozier

Jennifer Hudson

Jessie J

John Legend

Juanes

Lady Antebellum

Leslie Odom Jr.

Luis Fonsi

Niall Horan

Picture This

Sebastián Yatra

Sheryl Crow

SuperM

CIERRE DEL CONCIERTO

Andrea Bocelli

Billie Eilish

Cèline Dion

Jenninfer Lopez

John Legend

Lady Gaga

Sam Smith

Taylor Swift