Demi Lovato graba el vídeo de 'Waiting for you' en el colegio donde sufrió Bullying

En plena promoción de su nuevo disco Confident , Demi Lovato ha lanzado un nuevo vídeo parael tema Waiting for you , canción que trata sobre el acoso escolar. Un videoclip en blanco y negro rodado en el mismo colegio donde la propia artista fue víctima del bullying de pequeña .

Waiting for you es una de las canciones más duras que podemos encontrar en Confident, el recientemente estrenado nuevo disco de Demi Lovato. En este tema la cantante habla de las malas experiencias que tuvo durante su infancia, en la que fue víctima del acoso escolar.

Por este motivo Demi ha querido volver al mismo colegio donde sufrió bullying años atrás para rodar el vídeo promocional de Waiting for you. Rodado en blanco y negro, el vídeo muestra a una Demi mucho más agresiva, una imagen bastante alejada de sus últimos videoclips como Cool for the summer o Confident.

En el vídeo también podemos ver a la rapera Sirah que colabora en el tema, conocida por trabajar con DJ's como Skrillex poniendo voz, por ejemplo, a su conocido Bangarang.