Demi Lovato resucita su lado más rockero con Skin Of My Teeth

Demi Lovato ha regresado a la música y lo ha hecho por todo lo alto. La artista ha lanzado Skin Of My Teeth, el primer sencillo de su próximo álbum en el podemos ver el lado más rockero de la cantante hasta el momento.

La artista ha presentado por primera vez el sencillo en El Show de Jimmy Fallon con una gran potencia y una presencia escénica. Además ha subido a su cuenta de YouTube el videoclip de la canción, que recuerda al estilo de vídeo musical de Evanesence en trabajos como Bring me back to life.

La letra trata sobre los innumerables problemas que ha sufrido la actriz a lo largo de su carrera, sobre todo en cuanto a las drogas y la rehabilitación y ha reflejado esas sensaciones en el vídeo de Skin Of My Teeth.

En el podemos ver el nuevo estilo musical y cambio de look de la exchica disney, y lejos de asustarse, sus fans han flipado tanto con su nueva estética como con la canción: todo un temazo para cantar a grito pelado con un ritmo brutal.

No es la primera vez que vemos a Demi en una faceta rockera pero si con una estética tan oscura y cañera. En los inicios de su carrera y antes de convertirse en una chica Disney, la cantante hacía música rock.

Es por eso que este estilo musical que la cantante ha rescatado de sus inicios nos recuerda a esa Demi Lovato de 2008 con canciones como Get Back de su primer álbum Don’t Forget.

Letra de Skin Of My Teeth

Demi leaves rehab again

When is this shit gonna end?

Sounds like the voice in my head

I can’t believe I’m not dead

I’m alive by the skin of my teeth

I survived, but it got harder to breathe

Askin’ why doesn’t make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fuckin’ disease

I’m alive by the skin of my

(Woo-hoo, ooh)

(Woo-hoo, ooh)

The reaper knocks on my door

‘Cause I’m addicted to more

I don’t need you to keep score

When I’m the one who’s at war

I’m alive by the skin of my teeth

I survived, but it got harder to breathe

Askin’ why doesn’t make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fuckin’ disease

I’m alive by the skin of my

I’m just tryin’ to keep my head above water

I’m your son and I’m your daughter

I’m your mother I’m your father

I’m just a product of the problem

I’m just tryin’ to keep my head above water

I’m your son and I’m your daughter

I’m your mother I’m your father

I’m alive

I’m alive by the skin of my teeth

Won’t you try and have some mercy on me?

Askin’ why doesn’t make it easier

Go easier on me

Goddamn it, I just wanna be free

But I can’t ‘cause it’s a fuckin’ disease

I’m alive by the skin of my

Woo-hoo, ooh (Oh yeah)

Woo-hoo, ooh (I’m alive by)

Woo-hoo, ooh (By the skin of my teeth)