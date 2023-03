Las desgarradoras lágrimas de Katy Perry al conocer a un superviviente de un tiroteo escolar

Katy Perry siempre ha demostrado que es una artista muy cercana a sus fans y seguidores, sin embargo, ninguno de ellos esperaba lo que sucedió recientemente durante la emisión de American Idol, un concurso musical en el que ella se encuentra entre el jurado.

Todo empezó cuando Trey Louis, un joven de Texas, se subió al escenario y cantó Stone de Whiskey Myers, lo que supuso que tanto el jurado como el público se pusieran de pie a aplaudirlo.

Después de esto, él empezó a hablar y confesó que era un superviviente de un tiroteo escolar que había tenido lugar en 2018 en el instituto Santa Fe y que acabó con la vida de 10 personas.

"En mayo de 2018 un hombre armado entró al colegio. Yo estaba en la Sala 1 de Arte y él se presentó en la Sala 2... y antes de que llegase hasta la 1 perdí a un montón de amigos. Ocho estudiantes fueron asesinados. Dos profesores fueron asesinados. Y Santa Fe ha tenido una mala reputación desde que esto ocurrió", dijo el aspirante muy emocionado.

La reflexión de Katy Perry ante los tiroteos escolares

A los pocos segundos, Katy Perry se derrumbó y se puso a llorar. Cuando se pudo calmar, le dedicó unos minutos a Trey e hizo una preciosa reflexión sobre las armas y la dureza de los tiroteos escolares.

"Nuestro país nos ha fallado, joder. Esto no está bien. Deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque hayas tenido que pasar por esa jodida mierda. No tienes que perder a ocho amigos. Espero que le recuerdes a la gente que tenemos que cambiar, porque sabes qué, yo también estoy asustada", exclamó la cantante.

Con este gesto, Katy Perry ha demostrado que no tiene miedo a mostrar sus emociones delante de las cámaras, así como también ha dado su más sincera opinión sobre las armas y los tiroteos.