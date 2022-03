Día del Padre: nueve canciones para felicitar a tu padre

Aunque en otros países lo celebran el 19 de junio, en España el Día del Padre se celebra el 19 de marzo, coincidiendo con la onomástica de San José. Un día en el que tenemos más presentes a nuestros progenitores masculinos, ya sea celebrando el día junto a ellos o recordándolos si ya no están con nosotros.

Sea como sea, la música siempre ha tenido un papel fundamental a la hora de crear vínculos y recuerdos, y por ello queremos traerte una playlist de lo más especial para que felicites o recuerdes a tu padre en un día como hoy.

Camila Cabello - First man

Camila Cabello le hizo un homenaje a su padre en forma de canción en Fist man, incluida en su álbum Romance. En ella, la artista le explica a su progenitor que ha conocido a otro hombre, y que quizá es el definitivo. Pero que nunca ningún hombre podrá reemplazar su figura.

Además, en el videoclip la artista incluyó imágenes de archivo personales donde aparece junto a su padre cuando era pequeña.

Queen - Father to son

Incluida en el segundo álbum de Queen, en Father to son la banda se mete en la piel de un padre que quiere darle buenos consejos a su hijo, aunque éste no los escuche.

Miley Cyrus y Billy Ray Cyrus - I learned from you

Miley Cyrus cantó esta canción con su padre cuando todavía era una adolescente en la etapa de Hannah Montana. La letra habla de las frustraciones que sentimos cuando nos vamos haciendo adultos, cuando pensamos que lo sabemos todo pero en realidad necesitamos el consejo de nuestros padres.

Beyoncé - Daddy

En su debut en solitario, Beyoncé hizo varias referencias en sus canciones a su padre, quien a su vez era su manager. En Daddy, la artista echaba la vista atrás y narraba cómo ella y su padre habían sido siempre inseparables y aseguraba que es un hombre irremplazable en su vida.

Madonna - Papa don't preach

Siempre controvertida, en esta canción incluida en su álbum True Blue (1986) Madonna necesita que su padre le haga de guía tras quedarse embarazada: “Lo que necesito en este momento es un buen consejo”.

Bruce Springsteen - My father's house

No todas las relaciones con los padres son idílicas, aunque todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Este fue el caso de Bruce Sprinsgteen, que a pesar de tener una relación complicada con su progenitor, en su canción My father's house habla de cómo superar estos problemas: "Imaginé las cosas duras que nos separaron / Nunca más, señor, nos arrancarán del corazón".

Cat Stevens - Father and son

Sin duda, esta es una de las canciones más recordadas en el Día del Padre. Un clásico en el que el artista conversa con su padre, ya mayor, mientras él emprende su vida como adulto.

U2 - Sometimes You Can't Make It on Your Own

Bono compuso esta canción tras el fallecimiento de su padre. Un tema en el que reflexiona sobre lo que necesitamos a nuestros padres durante toda la vida, aunque creamos que ya somos adultos independientes.

Antonio Orozco - Mi héroe

Por último, una canción para los que ya no están. “Mi héroe es una canción que está dedicada a un héroe que tengo en mi vida pero puede estar dedicada a los héroes que todos tenemos en la vida. Me puedo acordar de mi madre, de alguna amiga, todos son héroes y saben porque lo son. Es una historia que aunque pueda parecer triste es de esperanza, de alguien que todos los días lucha", explicó Antonio Orozco sobre este tema, utilizada en muchas ocasiones para recordar a padres que ya no están con nosotros.