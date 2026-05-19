Diegote regresa con su nuevo single ‘Mallorca’: un homenaje a su tierra y a quienes viven lejos de casa

Tras la publicación de su último EP Eterna y varios meses centrado en colaboraciones, Diegote inicia una nueva etapa artística con el lanzamiento Mallorca, una canción íntima y profundamente emocional dedicada a su tierra natal.

Con este tema, el artista que se dio a conocer por Tu Silueta pone voz a una sensación compartida por toda una generación: la nostalgia de quienes se ven obligados a dejar su hogar para estudiar, trabajar o perseguir nuevas oportunidades lejos de casa.

De esta forma, Diegote habla del desarraigo, de la distancia y del vínculo imposible de romper con el lugar al que siempre se pertenece. La canción suena como un himno para todos aquellos que miran al mar desde fuera y siguen llamando hogar a Mallorca.

Este lanzamiento supone además el comienzo de una nueva etapa en directo para el artista, que anuncia también la primera fecha de su próxima gira: el próximo 10 de diciembre en Madrid, en la Sala Villanos, en un concierto muy especial que marcará el inicio de su regreso a los escenarios con nuevo repertorio.

El éxito de 'Tu Silueta'

Diegote se dio a conocer por participar en un nuevo estilo de batallas de rap, las batallas escritas. Se trata de competiciones donde, al contrario que en el freestyle, los participantes escriben, memorizan y preparan con antelación la puesta en escena y los versos que ejecutarán frente a su rival.

Ligas como la Liga Bazooka o BDP Batalla de Promesashacen uso de este formato. Y es esta última donde Diegote se dio a conocer.

Sus vídeos cantando Tu Silueta en la cuenta de Instagram de @batalladepromesas alcanzaron millones de reproducciones, pero también se hizo viral en Tik Tok.

Gracias al tirón que tuvo este tema, el artista aprovechó la oportunidad y publicó la canción en plataformas, despegando así su carrera musical.

Letra de 'Mallorca'

Quiero llevarte pa’ Mallorca, mi loca

Fusionar nuestras bocas, si toca

Siento que el pecho explota, se nota

Pasear por tus costas sin ropa

Quiero llevarte pa’ Mallorca, mi loca

Fusionar nuestras bocas, si toca

Siento que el pecho explota, se nota

Pasear por tus costas sin ropa

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal

Te haré un tour por el Marítimo y mami no (mami no)

Mami no te vayas que sin ti la playa no tiene sentido amor

No tiene sentido alguno sino estamos pa’ los dos, retroalimentándonos

Teniéndonos tan cerca y a la vez tan lejos

Como pa’ no darnos cuenta

Esto no es un sueño

y ya sé lo que me despierta

Yo ya no entiendo nada de nada

Y estoy seguro del todo

Que nos falta un cara a cara

Y el último beso lo robo

Siempre bailaré tus palmas

Con tu voz como coros, como no

Con el plan en tu espalda, ma’ gyal

Vamos a juntar los polos

Quiero llevarte pa’ Mallorca, mi loca

Fusionar nuestras bocas, si toca

Siento que el pecho explota, se nota

Pasear por tus costas sin ropa

Quiero llevarte pa’ Mallorca, mi loca

Fusionar nuestras bocas, si toca

Siento que el pecho explota, se nota

Pasear por tus costas sin ropa

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal

(Ella,ella,ella,ella es)

Como las olas que vienen y van

Como una herida con limón y sal