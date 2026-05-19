¿Rosalía, invitada de Bad Bunny? Los rumores se disparan ante los conciertos en Barcelona

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Bad Bunny llega por fin a España con su DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, y empieza su gran estancia en nuestro país con dos conciertos en Barcelona los días 22 y 23 de mayo.

El puertorriqueño conquistará el Estadi Olímpic Lluís Companys con su exitosa gira y con un setlist plagado de éxitos. Y aumentan los rumores de que el intérprete de Ojitos Lindos suba al escenario a una artista y compañera.

Se trata de Rosalía, una esperada invitada por todos los fans de Bad Bunny. Y es que el artista ha invitado por sorpresa a muchos compañeros al o margo de su gira en Latinoamérica, como Karol G, Romeo Santos, Jhayco, Feid, J Balvin...

Para muchos ahora es el turno de la catalana, con quien Bad Bunny tiene su colaboración La noche de anoche. Esta canción está muy presente en la carrera de ambos, e incluso la intérprete de La Perla la introdujo en su setlist del LUX Tour en su primer concierto.

Cabe recordar que los artistas tan solo la han cantado juntos en una ocasión: fue en 2021, cuando la presentaron el programa en Saturday Night Live.

Los rumores de la aparición de Rosalía en los conciertos del 'Conejo Malo' en Barcelona circulan como la pólvora, sobre todo teniendo en cuenta que hasta junio la artista no continuará su gira al otro lado del charco, y su último compromiso conocido es precisamente el jueves 21 de mayo, cuando la cantante recogerá el premio Compositora Internacional del Año en los The Ivor Novello en Londres.

Por tanto, podría volver a su ciudad natal y acompañar al puertorriqueño sobre el escenario del Estadi Lluis Companys.

Otras colaboraciones de Bad Bunny con artistas españoles

Oficialmente, Bad Bunny solo ha colaborado con una artista española, que es Rosalía, pero eso no impide que el artista suba al escenario en sus conciertos en España a otros cantantes.

Si bien el puertorriqueño podría dar la sorpresa al invitar a artistas de otros países en sus shows en nuestro país, también podría sorprender con artistas españoles con los que no ha colaborado, pero con los que tiene cierto vínculo.

Cabe recordar la canción tan viral hecha con Inteligencia Artificial en la voz de Bad Gyal y Bad Bunny, de la que los propios artistas afectados se pronunciaron. Quizás esta unión ficticia podría haber acercado al puertorriqueño con la diva del dance pop.

Por supuesto, Bad Bunny también podría contar sobre el escenario con Alejandro Sanz, pues en los últimos años ambos han coincidido en importantes entregas de premios, como los Latin Grammy y los Grammy. De hecho, el autor de ¿Y si fuera ella?contó a Europa FM cómo conoció al puertorriqueño.

Y el nombre de Quevedo también se cuela entre los invitados con los que soñar para los conciertos de Bad Bunny en España. Los artistas comparten escena y público, pero todavía no tienen una colaboración oficial juntos. ¿Y si este esperado encuentro se diera en directo en nuestro país?

De momento cualquier invitado sobre el escenario en los conciertos del puertorriqueño en España son tan solo rumores, pero los fans están deseando tener la suerte de ser los espectadores de un momento único en alguna de las 12 fechas del artista en nuestro país.