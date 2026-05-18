Bad Bunny vuelve a España con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour siete años después de su último concierto
Bad Bunny llega a España. Este viernes 22 de mayo el cantante puertorriqueño aterriza en Barcelona con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. El intérprete de NUEVAYoL dará dos conciertos en la ciudad condal para después abrir su residencia de 10 fechas en Madrid. Hace siete años que no visita el país y la expectativas de sus fans no pueden ser más altas.
La expectación en máxima. Bad Bunny aterriza en España con DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour y el interés por ver al puertorriqueño en directo no dejan de crecer.
El viernes 22 de mayo el cantante abre la fase europea de su gira en Barcelona, donde dará dos conciertos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, y, tras pasar por Lisboa, llega a Madrid el sábado 30 de mayo para fijar una residencia de más de 15 días con diez fechas en el Riyadh Air Metropolitano.
Hace siete años que el ganador del Grammy a Álbum del Año no visita España ni tampoco Europa. Sus últimas giras —El Último Tour del Mundo Tour (2022), World's Hottest Tour (2022) y Most Wanted Tour (2024)— no cruzaron el Atlántico y de ahí que la emoción de los fans españoles fuese máxima cuando en enero de 2025 confirmó que el disco DeBÍ TiRAR MáS FOToS le traería de gira a España. La venta de entradas fue un éxito y el cartel de SOLD OUT se colgó rápidamente para todas las fechas. Histórico.
La última vez de Bad Bunny en España
Fue en 2019 cuando Bad Bunny visitó España por última vez. X 100pre Tour le trajo a Madrid, Valencia, Gran Canaria, Tenerife y Barcelona, siendo precisamente la ciudad condal su última parada.
El festival Sónar acogió el show del Conejo Malo, que irrumpió sobre el escenario con "sombrero de apicultor, gafas de sol y muchas capas de ropa" provocando confusión inicial entre los asistentes.
Bad Bunny, que venía de actuar en Tenerife, deleitó a sus fans con "la inmensa batería de hits" amasada durante "una carrera todavía no tan larga", como señaló la crónica de El Periódico de Cataluña, destacando que de algunos de sus temas cantó solo fragmentos, "en una especie de mixtape que solo pudo aburrir a quien estuviera convencido de querer aburrirse". Así, incluyó en este popurrí títulos como Estamos bien, Diles, Soy peor o Si tu novio te deja sola.
"La actuación se definió en realidad por un abrasivo intercambio de amor", dice la crónica del concierto que llegó al clímax con Callaíta no sin antes una reivindicación del cantante que se quitó el sombrero para pedir la renuncia del ahora exgobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló.
Las otras tres veces de Bad Bunny en España
Antes de X 100pre Tour, Bad Bunny había estado en España en dos ocasiones. En 2018 estuvo en Badajoz, Sevilla, Madrid, Málaga, Benidorm, Valencia, Gijón, Santiago de Compostela, Las Palmas, Tenerife y Barcelona con La Nueva Religión Tour 2018 y un año antes, en 2017, actuó de la mano de Soy Peor Euro Tour 2017 y Euro Tour 2017.
Su primer concierto fue con esta última gira que incluyó 15 conciertos de salas en España. El primero se celebró en la Sala Moon de Valencia, con capacidad para menos de 1.000 personas.
Quienes asistieron a la cita pagaron 20 euros para ver de cerca a la gran supernova del trap latino, nada que ver con el precio que se han pagado por DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour. Las entradas más baratas superan los 70 euros (sin incluir los gastos de gestión).