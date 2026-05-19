Manuel Carrasco anuncia concierto en Madrid y confirma que no volverá a actuar en España hasta 2028

¡Bombazo! Manuel Carrasco no volverá a tocar en directo en España hasta 2028.

El cantante de Isla Cristina (Huelva) ha sorprendido con esta noticia que llega en paralelo al anuncio de un concierto en Madrid en junio de 2026.

A los cuatro estadios en La Cartuja de Sevilla —13, 14, 19 y 20 de junio— se suma ahora la cita en la capital. Será el 27 de junio y estará enmarcada dentro del Iberdrola Music Festival.

"Serán más especiales aún por lo que significan y porque no volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después", dice en un vídeo publicado en Instagram para compartir esta noticia.

"Estos 10 últimos años han sido toda una locura gracias a vosotros, mi público, al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades haciendo que hayamos tenido los máximos récords. No es que me guste hablar de cifras, pero es que es la verdad. Y es de agradecer porque lo que hemos conseguido es algo muy difícil, a pesar de los muchos palos en las ruedas que nos hemos encontrado de vez en cuando", apunta.

Manuel Carrasco agradece su apoyo a sus fans e insiste en que "estos últimos conciertos van ser una verdadera fiesta".

"Con un concepto único, inspirado en los últimos cuatro discos, que serían las cuatro últimas giras, una por cada noche", dice sobre las citas de Sevilla. "La verdad es que no encuentro mejor manera para poner un broche de oro a esa conexión tan fuerte que solo lo saben los que han venido y vivido algún concierto de los que hemos hecho".

Cinco conciertos, un disco y una nueva canción

El anuncio de Manuel Carrasco coincide con el lanzamiento de su nueva canción, Cambiar, una balada que sirve como primer adelanto del disco Pueblo Salvaje I.

El viernes 29 de mayo llega este trabajo del que ya conocemos el tracklist completo. Once temas componen este álbum que incluye colaboraciones con Juanes (Gente Corriente), La Puicci (Cambiar) y Kany García (Respétame)

A su vez, sigue la venta de las entradas para los cinco conciertos de Manuel Carrasco: todas se pueden comprar a través de su página web.

Al comprarlas para el show de Madrid, se compra la entrada para los cinco conciertos anunciados para ese día en el Iberdrola Music Festival. Manuel Carrasco estará acompañado el 27 de junio por Lola Bozzano, Álvaro de Luna, Ana Mena y Lenny Kravitz.

¿Y después, qué?

Tras el concierto del 27 de junio llega el parón de Manuel Carrasco. El artista dará paso a "un silencio necesario en España", según señala en su publicación de Instagram.

Su objetivo es llenarse "de nuevas experiencias" para así "seguir escribiendo las páginas en blanco que aún quedan...". "Gracias por tanto. Os quiero 🙏 ", se despide en su comunicado.