Los discos más vendidos en estas Navidades

A todos nos gusta la música, da igual la edad o el estilo, siempre hay un disco para cada persona. Por eso, en Navidad uno de los regalos más recurrentes es un disco. Pablo Alborán, Adele o Sergio Dalma han sido los artistas que más discos han vendido en España en estas Navidades, tanto en formato digital como físico.

Según las ventas de iTunes, el disco digital más vendido en España en estas fiestas ha sido el de Pablo Alborán, que lleva por título el mismo nombre del cantante. Otro artista revelación ocupa el número 2 del ranking, en este caso Adele con su segundo álbum, 21. Le siguen dos discos navideños, Michael Bublé ocupa la tercera posición con su álbum Christmas seguido del Christmas Songs del desaparecido Frank Sinatra. El quinto y el sexto puesto lo ocupan dos recopilatorios de grandes éxitos, el de Mecano y Bruce Springsteen respectivamente. Un estreno en esta lista es el Mylo Xyloto de Coldplay que ocupa la séptima posición seguido de 1 de The Beatles, Via Dalma II de Sergio Dalma. El Top 10 lo completa de nuevo Frank Sinatra con otro álbum navideño: New's Year Eve With Sinatra.

Y ahora pasamos a las ventas de discos físicos en España. Según Promusicae el Top 3 en ventas lo forman Via Dalma II de Sergio Dalma, seguido de En Acústico de Pablo Alborán y 21 de Adele. Los siguientes puestos no coinciden con las ventas de discos digitales, ya que completan el Top 10 1 de Julio Iglesias, Los Días Intactos de Manolo García, Lioness: Hidden Treasures de Amy Winehouse, Estopa 2.0 de Estopa, Christmas de Michael Bublé, Somos Jóvenes: Años 50 de Dúo Dinámico y Wicked Game de Il Divo.