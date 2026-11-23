Mafalda Cardenal ha venido a la redacción de Europa FM y nos ha contado todo sobre Belonia , desde la narrativa intencionada que recorre el disco hasta la estética setentera que lo envuelve. Además, nos ha adelantado que espera poder acabar la gira 'Belonia en directo' "al otro lado del charco".

El universo de Belonia ha llegado con el segundo álbum de Mafalda Cardenal que, ya sabemos, podremos disfrutarlo en directo (por el momento) a nivel nacional. La primera vez que la veremos interpretarlo será este 26 de noviembre en el Gran Teatro Pavón de Madrid. Usamos los paréntesis porque ni la misma Mafalda tiene claro que su gira vaya a limitarse a recorrer España, tal y como nos cuenta en una entrevista para Europa FM: "La gira pasada la empezamos al otro lado del charco y esta vez yo creo que la acabaremos por ahí, pero aún no está nada cerrado".

La alicantina además nos ha desvelado que Belonia ha sido un álbum mucho más trabajado e intencional que mis notas de voz que, según nos ha explicado, "fue una recopilación de canciones que escribió de adolescente". Aunque no ha escrito su segundo álbum en orden, el disco sí sigue una narrativa que ha creado intencionadamente: "Como queríamos hacer un vinilo, quería que la cara A y la cara B fuesen distintas. La cara A es más introspectiva, más melancólica, triste… y la B es mucho más optimista, más esperanzadora, más de enamorada".

La historia de nosotros es una de las composiciones que encontramos en la cara A. En estos versos, Cardenal nos habla de una relación sentimental en la que ella solo se siente querida en su faceta como artista: "En realidad, yo quería hablar de otra cosa; lo que pasa es que me di cuenta de que yo nunca le gusté tanto y lo que le gustaba era decir que su novia era cantante".

Aunque teníamos esperanza de poder encontrar en el nuevo disco la canción que cantó con Antón Carreño, su novio y miembro del grupo Taburete, en La Riviera, la artista nos ha anunciado que esa canción verá la luz más adelante. Eso sí, no se plantea subirse al escenario con el grupo de Sirenas: "Me da vergüenza", aclaró riendo con algo de timidez.

La estética setentera de Mafalda Cardenal

La cantautora se declara una auténtica fan de Mamma Mia "y por ende de ABBA". Lo curioso es que la temática del disco se le ocurrió tras ir a una fiesta inspirada en los 70, que celebró un amigo el año pasado: "Me disfracé y dije: 'esto es magnífico, yo quiero ir así vestida siempre'".

Otro sello que acompaña a la alicantina y que también recuerda a este periodo es su coleta, un peinado que se le ocurrió al no disponer de demasiado presupuesto: "Es algo fácil; yo todavía no tengo un grandísimo presupuesto y prefiero invertir en mis músicos, en el equipo… No tenemos capacidad para llevar a una maquilladora o una estilista”.

El humor como herramienta

En su trayectoria han sido muy importantes las redes sociales. Muchas de sus canciones se han viralizado y han acabado siendo 'trends' con miles de recreaciones. Sin embargo, uno de sus últimos audios viralizados en redes no es con una de sus canciones; es con la propia Mafalda animando al público a dar palmas en una de sus actuaciones: "No sé si es un meme o no, vale, sí que es un meme, ¿se están riendo de mí, no?", preguntó riendo.

Lejos de tomárselo mal, la cantante de tu fan se lo llevó a su propia experiencia como consumidora de redes sociales. "Yo soy la primera que seguramente haya hecho un 'trend' de ese tipo sin pensar que podía estar ofendiendo a alguien". Además, entre carcajadas recalcó que el uso de ese audio genera dinero y que "de todo lo malo hay que sacar algo bueno". En estos casos, nos contó que suele recurrir al humor: "Nada es tan serio", comentó. Además, añadió que las críticas solo se las toma en serio si son constructivas o si vienen de alguien que la conoce.