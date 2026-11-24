Miley Cyrus, al recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood | Getty Images

Miley Cyrus no para de celebrar. El sábado 21 de noviembre dio el "sí, quiero" a Maxx Morando en una ceremonia íntima celebrada en Palm Springs, California, y este lunes 23 cumplió 34 años colmada de felicidad y agradecimiento.

La cantante lo ha dicho así en sus redes sociales, donde ha compartido nuevas fotos de su boda junto a un bonito comentario dedicado a todos quienes han participado en su gran día.

"Despertarme en mi cumpleaños 34 sintiéndome tan agradecida. Gracias por todos los deseos y a todos los que hicieron de este fin de semana un recuerdo que atesoraremos toda la vida", escribe la cantante, que muestra en la galería detalles como su segundo vestido de novia, el comedor donde tuvo lugar el banquete o la previa a la ceremonia junto a su madre.

Miley Cyrus, que el domingo compartió una sesión posando con Maxx Morando, luce en estas instantáneas dos vestidos de novia muy diferentes entre sí.

Por un lado, el diseño blanco de Anthony Vaccarello para Saint Laurent con el que dio el "sí, quiero" a su pareja y por otro, un elegante y atrevido vestido negro brillante que llevó durante la fiesta posterior.

En la tercera foto se intuye uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia, cuando Morando leyó los votos y Cyrus no pudo contener las lágrimas. En la imagen, en la que se ve cómo se seca las lágrimas con un pañuelo, la pareja aparece junto a Wayne Coyne, cantante de The Flaming Lips y encargado de oficiar la ceremonia.

Además, la galería incluye fotos se ve a Miley bailando junto a su madre y sus hermanas en una estancia de Twin Palms Frank Sinatra Estate, y otra agarrada a su padre, Billy Ray Cyrus, que acudió a la celebración junto a Elizabeth Hurley.

También es protagonista de esta selección de fotos la mascota de la pareja, que empezó su relación en 2021 tras una cita a ciegas, y una imagen de infancia. La última foto es una imagen de Miley niña con su madre y su hermana Brandi.