Viva Suecia terminará su gira con Hecho en tiempos de paz el 16 de enero de 2027 desde el Palau Sant Jordi de Barcelona, después de un año recorriéndose escenarios por toda España con Europa FM como radio oficial del tour.

El grupo ha vuelto este otoño con nueva música. Hecho en tiempos de guerra una reedición de su último disco con colaboraciones inesperadas. Y, además, la banda liderada por Rafa Val apunta a otro año sin bajarse del os escenarios.

Y es que Viva Suecia ya forma parte del cartel de grandes festivales de música en 2027.

Polar Sound

Viva Suecia, Marlena y Puño Dragón fueron los primeros confirmados del Polar Sound 2027, el primer festival del año, que se celebra el 12 y 13 de marzo.

Warm Up

El 30 de abril y 1 de mayo el Warm Up de Murcia tendrá un gran despliegue musical de la mano de Viva Suecia, Niña Polaca, Barry B y Alcalá Norte, entre muchos otros. "Más nombres, más canciones y más ganas de volver a La Fica", expresa la cita musical.

Viva Linares

Viva Suecia fue anunciado para el Vive Linares 2027, que se celebra el 7 y 8 de mayo. Junto a ellos actuarán Repion, Iván Ferreiro, Sexy Zebras y Vetusta Morla.

Interestelar Sevilla

Viva Suecia fue anunciado como cabeza de cartel junto a nombres como La Oreja de Van Gogh, Sidonie, Sidecars, Malmö 040... Se trata de la 11ª edición de la cita musical en Sevilla, y llega cargando fuerte.

Antorchas Festival

Antorchas en Albacete ha anunciado su cartel de la edición de 2027, que se celebrará el 17, 18 y 19 de junio, y ha desvelado que Viva Suecia será uno de los cabeza de cartel.

"Lo que pasa cuando Viva Suecia se suben a un escenario no se puede explicar, hay que vivirlo para sentirlo. Y por suerte, vuelven a nuestro recinto" celebra la cita musical.

Polifonik Sound 2027

"Viva Suecia, Spangled y For Your Information: primeros nombres de PolifoniK Sound 2027. Estamos seguros que en este 18 cumpleaños vamos a disfrutar como nunca ¿Te vienes? Recuerda, las nuevas fechas son 24, 25 y 26 de junio", anunció el festival de Barbastro.

BILBAO BBK LIVE

Viva Suecia se une al Bilbao BBK LIVE junto a artistas como Teddy Swims, Vetusta Morla, Alcalá Norte y Pixies, entre muchos otros. El festival se celebra en Kobetamendi los días 8, 9 y 10 de julio 2027.

FIB

"Del 15 al 17 de julio de 2027, volveremos a Benicàssim para vivir otro verano de playa, música y mucho FIB", anuncio el festival de Benicàssim, revelando el nombre de artistas como Viva Suecia, Siloé y Barry B.

Caudal Fest

Viva Suecia también encabezó el primer cartel del Caudal Fest, que se celebra los días 17 y 18 de septiembre en Lugo. Y al grupo lo acompañarán artistas como Gara Durán, La oreja de Van Gogh, Sidonie y Niña polaca.

Granada Sound

"Os hemos leído. Os hemos escuchado. Y sí… os hemos hecho caso Viva Suecia es el primer artista confirmado de Granada Sound 2027", anunció la cita musical que se celebra el 24 y 25 de septiembre.

La chula

La Chula ya ha presentado su cartel para la primera edición, que recopila hasta 19 artistas entre grupos, solistas y DJ. Y entre ellos destacan los primeros cabeza de cartel de la historia del festival: Viva Suecia, Siloé, Sexy Zebras y Sidonie. De hecho, de momento consta como el único concierto de Viva Suecia en 2027 en Madrid.