Vetusta Morla expande su presencia sobre los escenarios. Después de la Gira de vuelta. Canciones de ida, el grupo liderado por Pucho seguirá con la presentación en directo de su disco Lo importante.

El álbum llegará a principios de 2027, y aunque todavía no ha estrenado el proyecto la banda ha anunciado algunos de los festivales en los que actuará a lo largo del próximo año. Tanto en Semana Santa como en verano, los intérpretes de Los buenos quieren darle al público la oportunidad de verlos en directo desde todas partes de España.

SanSan festival en Benicàssim

La primera parada confirmada de este tour será el SanSan Festival, donde compartirán cartel Lori Meyers, Iván Ferreiro con Desde piratas hasta hoy, Shinova, La Pegatina o Alcalá Norte, que fueron anunciados el pasado 29 de septiembre.

Viva Linares

El 7 u 8 de mayo Vetusta Morla tiene una cita en Jaén. "LA ÚLTIMA PIEZA YA ESTÁ AQUÍ. Seis músicos. Un círculo. Cuatro paredes. Y un montón de canciones por volver a compartir. Vetusta Morla vuelve al lugar donde todo empieza: juntos, creando, mirándose y haciendo lo que mejor saben hacer. Y nosotros tenemos una razón más para celebrar: ¡son la última incorporación al cartel de Vive Linares Fest 2027! El círculo se cierra. El cartel está completo", anunció la cita musical, con el grupo como el último nombre del evento.

Low festival en Torrevieja

Vetusta Morla también ha confirmado parada en uno de los festivales más conocidos de España: el Low Festival. "2009, 2011, 2014…... Noches que muchos recordáis con año, con nombre y con canción. La cuarta será en Torrevieja, el 30 y 31 de julio y el 1 de agosto de 2027, ha presentado la cita musical en sus redes sociales.

Portamérica en Portas

"¡Comenzamos el camino hacia el 15º Aniversario con los primeros nombres de 2027!", ha anunciado el Portamérica. Y en la lista se cuela Vetusta Morla, que actuará entre el 8 y 10 de julio de 2027, junto a otros artistas como Viva Suecia, Barry B, Rusowsky y Mala gestión.

Bilbao BBK Live

"Lykke Li, Of Monsters and Men, Vetusta Morla, 1111, Perfecto Miserable, Sanguijuelas del Guadiana, Triángulo de Amor Bizarro y Club Romántico se suman a #BilbaoBBKLive. Nos vemos en Kobetamendi los días 8, 9 y 10 de julio 2027", ha colgado en sus redes sociales el BBK Live de Bilbao.

Cruïlla en Barcelona

"Vetusta Morla en el Festival Cruïlla 2027", ha presentado la cita musical en Barcelona, dedicándole unas bonitas palabras al grupo: "Hay canciones que no necesitan mucha presentación, que empiezan a tocar y todo el mundo las canta. @vetustamorla toma unas y el 7 de julio las volveremos a cantar en el Cruïlla Festival! Después de casi tres años de descanso, la banda regresa con nuevas canciones y un escenario que recupera la esencia que nos cautivó con "Un dia en el mundo". ¡Ocho años después de su último concierto en Cruïlla, nos volvemos a encontrar en el Parque Forum para seguir haciendo que este baile valga la pena!".

Tarracoarena en Tarragona

"El próximo 15 de mayo de 2027, Vetusta Morla llega a CaixaBank Tarraco Arena con una nueva gira para presentar su esperado álbum, Lo importante. Una noche para reencontrarnos con su música, descubrir nuevas canciones y cantar fuertemente los temas que ya forman parte de nosotros", ha expuesto la cita musical de Tarragona.

Antorchas en Albacete

En esta tirada de anuncios en festivales, Vetusta Morla también ficha por el Antorchas en Albacete: "Seguimos sumando nuevos confirmados y el cartel empieza a brillar todavía más. Vetusta Morla, La Perra Blanco, Pacífica, Pipiolas, Travis Birds, Mercy DJ, L.A.S. DJS y más nombres que se suman a una edición que ya es imposible de olvidar".

Gran reserva en Calahorra

El grupo también tiene una parada especial en verano en Calahorra: "El 25 y 26 de junio de 2027, nos espera una nueva edición con Vetusta Morla como cabeza de cartel, junto a Starsailor, Éxtasis, Sarria y más artistas por confirmar. Dos días de música, experiencias y momentos para recordar."