La divertida nota de enfado que la hija de seis años de una periodista escribió a Lady Gaga

Lady Gaga vuelve con Mayhem, su séptimo álbum de estudio, y ya está volcada en el proceso de entrevistas previo al lanzamiento del disco.

La cantante de 38 años es portada de la edición estadounidense de la revista ELLE para la que ha charlado ampliamente con la periodista Lotte Jeffs.

Gaga se sincera en la charla en la que cuenta que reconoce que las canciones de su nuevo trabajo, que sale publicado el viernes 7 de marzo, tienen en su mayoría color marrón. "Bad Romance era así: era rojizo", cuenta la artista que también habla sobre su pareja Michael Polansky, la posibilidad de ser madre y sobre cómo educaría a sus hijos.

"Michael y yo hemos hablado mucho: dejar que nuestros hijos sean ellos mismos. Es algo muy intenso para los niños que vienen al mundo. Y se les dice cómo pensar, en qué creer y cómo comer... Sólo quiero que mis hijos descubran quiénes son", asegura la cantante a la que la periodista, madre de una niña de seis años.

"Los niños te harán bajar a la tierra de golpe", cuenta Jeffs que le dijo durante la entrevista, justo antes de sacar una nota que le escribió su hija a la cantante. "Llegué incluso a mostrarle una nota que mi hija le escribió a la estrella del pop al enterarse de que la entrevistaría el sábado por la tarde y no la llevaría a la juguetería como estaba previsto. 'Lady Gaga' se lee con bolígrafo rosa. Me gustas pero tú [sic] no eres la mejor", continúa.

Lejos de parecerle mal, a Lady Gaga le pareció una genialidad y posó con la nota para el Instagram de la periodista.

"Gaga piensa que la nota es hilarante: 'Oh, estoy lista', dice, doblando el trozo de papel y guardándolo en el bolsillo de su chaqueta para esos momentos, nos reímos, en los que te empiezas a creer más que los demás".