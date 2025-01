Lady Gaga anuncia 'Mayhem', su nuevo álbum que ya tiene fecha de estreno

Lady Gaga ya tiene todo preparado para el que se convertirá en su séptimo álbum. De él ya hemos podido escuchar Die with a Smile, su exitosa colaboración con Bruno Mars y el single Disease.

Y como estaba previsto, este 2025 tendremos la oportunidad de escuchar su nuevo proyecto. La propia cantante acaba de anunciarlo: se trata de Mayhem, un álbum que parece que indaga el lado más oscuro de la cantante.

Mayhem se convierte así en su siguiente álbum después de Chromatica, el cual se estrenó en 2020. Y llega con un estilo totalmente distinto.

Según el teaser que ha lanzado Gaga, el nuevo disco aterrizará en nuestras manos el 7 de marzo, pero ya está disponible la preventa.

El significado de Mayhem

Aunque Disease ya nos daba pistas de lo que está por venir con Mayhem, su título no es para menos: este significa caos o alboroto, al igual que plasma el breve vídeo que ha acompañado al anuncio del disco.

Cabe recordar lo que ha explicado Gaga sobre este nuevo proyecto, como en la entrevista que concedió a la revista Rolling Stone en 2024: "Es un álbum pop y no se parece en nada a Chromatica. Es un disco completamente diferente. No sé si estoy lista para hablar de ello todavía, pero reconozco que saldrá pronto y entonces lo haré. Lo que yo diría es que es todo para mí. El disco está destinado a ser saboreado como un momento de mi vida. Y también estoy muy entusiasmada con la idea de no tener que apoyarme en otra era si no quiero".

Parece que con Mayhem Lady Gaga indagará en nuevos sonidos, letras y tonos, rompiendo con todo lo que ha hecho anteriormente.