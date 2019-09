Don Patricio no quiere portadas si no son contigo en 'Comunicado de Prensa', su nuevo estreno

Llega septiembre y después de pasar un verano 'Contando Lunares', Don Patricio estrena 'Comunicado de Prensa', nuevo tema con la música de 3KMKZ.

Muchos micrófonos, photocalls y entrevistas; pero Don Patricio no quiere 'portada si no es contigo', porque 'toda esa prensa me jode un chingo'. Patri solo pide amor y un viaje a Tenerife con sus inseparables Bejo y Uge de LocoPlaya, a los que también vemos en el videoclip.

El tema estrella del artista canario 'Contando Lunares' continúa en el número 15 del Top 100 de canciones más escuchadas en España. Su colaboración con Lola Índigo en Lola Bunny ocupa el 17, mientras que 'Enchocado de Ti' y '¿Cómo te va, querida?' junto a Rels B continúan más abajo en el ranking. La más reciente es su dúo con Juancho Marqués en 'Benicàssim'.