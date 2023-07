Dónde se ubican las entradas VIP de Taylor Swift en el Bernabéu de Madrid y qué incluyen estos paquetes

Quedan escasas horas para poder comprar entradas para The Eras Tour en España.

Los fans están expentantes por saber cuáles serán los precios y ubicaciones para comprar las ansiadas entradas para ver a Taylor Swift, pero Ticketmaster ha decidido reservarse esa información hasta que salgan a la venta.

Aún así, han ido desvelado pequeños detalles, entre ellos dónde se ubican las entradas VIP de Taylor Swift en el Bernabéu de Madrid.

1 - Pack It's been a long time coming - FRONT STAGE (Pista con erly entry) - 589,00€

2- Pack Karma is my boyfriend - PISTA (con early entry) - 489,00€

3 - Pack I remember it all too well - Grada media lateral (Palco boxes (izquierda) y platea normal (derecha) - 465,00€

4 - Pack Ready For It - Grada media frontal y lateral - 389,00€

5 - Pack A Love Story - Grada media lateral - 282,00 €

6 - Pack We never go out out style - Grada alta frontal y lateral.

Qué incluyen los pack VIP de Taylor Swift

Taylor Swift ha incluido varios paquetes VIP en la venta de entradas. Repasamos aquí lo que lleva cada uno de ellos:

El pack Ready for it lleva una entrada general para pista y acceso preferente, cuatro pegatinas especiales, una tote bag, un pin, una postal, una lámina y una cinta para el cuello.

Taylor Swift llega a Madrid el próximo 30 de mayo de 2024, fecha única en España.