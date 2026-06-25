Dónde ver el concierto completo de Justin Bieber en Coachella 2026
Justin Bieber ha decidido publicar su concierto en Coachella 2026 más de dos meses después. Así, cualquier persona puede revivir este momento histórico del festival.
Justin Bieber recupera 'Baby' y otras canciones de sus inicios en Coachella 2026
Justin Bieber actuó en abril de 2026 en Coachella, el prestigioso festival de música celebrado en Indio (California). Como todos los artistas, el canadiense celebró su espectáculo dos semanas consecutivas, y ahora todo el mundo puede revivir el primero de ellos.
El cantante ha decidido publicar en YouTube su concierto completo en Coachella, el cual estará disponible a partir del viernes 26 de junio a las 04:30 en el vídeo insertado en este artículo. De esta forma, sus fans tienen disponible un evento marcado en la historia del festival, pues Bieber es uno de los artistas mejor pagados de la historia de Coachella —habría firmado un contrato de 10 millones de dólares por sus dos actuaciones, según Rolling Stone—.
A cambio de esta cuantía, el artista cantó algunos de los primeros éxitos de su carrera: Sorry, Baby, Beauty and a Beat y otros clásicos que ya no forman parte de su repertorio habitual. En total, Justin Bieber interpretó 35 canciones durante su primer show en Coachella, incluyendo dos versiones de Chris Brown y Ne-Yo. Además, el canadiense invitó a cinco artistas, entre ellos a The Kid Laroi.
Setlist de Justin Bieber en Coachella (primera semana)
- All I Can Take
- Speed Demon
- First Place
- Go Baby
- Standing On Business
- Butterflies
- Walking Away
- All The Way
- 405
- Too Long
- Petting Zoo
- I Do
- Stay (con The Kid Laroi)
- Things You Do
- Glory Voice Memo
- Zuma House
- Dotted Line
- Everything Hallelujah
- Baby
- Favorite Girl
- That Should Be Me
- Beauty and a Beat
- Never Say Never
- Confident
- All That Matters
- With You (cover de Chris Brown)
- So Sick (cover de Ne-Yo)
- Sorry
- Where Are U Now
- I'm The One
- Yukon
- Devotion (con Dijon)
- I Think You're Special (con Tems)
- Essence (con Tems y Wizkid)
- Daisies (con Mk.gee)