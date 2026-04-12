Justin Bieber recupera 'Baby' y otras canciones de sus inicios en Coachella 2026

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Justin Bieber ha vuelto a actuar en Estados Unidos por primera vez desde su gira Justice World Tour de 2022, y lo ha hecho este sábado 11 de abril en el escenario principal de Coachella 2026.

El canadiense —que habría firmado un contrato de 10 millones de dólares por sus dos actuaciones en el festival, según Rolling Stone— ha llegado a Indio (California) con una puesta en escena minimalista, grandes invitados y un repertorio liderado por su último proyecto, SWAG II, pero también por hits del pasado.

Justin Bieber ha tirado de nostalgia al reproducir vídeos en YouTube de sus inicios y cantando por encima de ellos, empezando por uno de sus grandes éxitos: Baby, un tema de 2010 fuera de su repertorio habitual. "Esta noche es una noche muy especial. Siento que debo llevaros por un pequeño viaje. No sé, por ejemplo... ¿Recordáis esta canción?", ha dicho mientras escribía el título en el buscador.

Durante este medley, con Bieber sentado frente al ordenador, también han sonado composiciones como Favorite Girl, That Should Be Me, Beauty and a Beat, Never Say Never, Confident, All That Matters, Sorry, Where Are U Now o I'm The One.

Además, Bieber ha mostrado en pantalla otros vídeos de su infancia cuando se grabó cantando versiones comoWith You, de Chris Brown, oSo Sick, de Ne-Yo.

Esta parte del concierto ha recibido numerosos comentarios en redes sociales por la melancolía de los primeros fans del artista. Sin duda, ha sido un viaje al pasado y un regalo para el público de Coachella, pues se trata de una excepción dentro de las actuaciones en vivo del canadiense.

Para cerrar el show, Bieber ha interpretado cuatro temas con cuatro invitados de lujo: Devotion con Dijon, I Think You're Special con Tems, Essence con Tems y Wizkid y Daisies con Mk.gee. A estos hay que sumarle The Kid Laroi, con quien ha cantado Stay hacia la mitad del espectáculo.

Setlist de Justin Bieber en Coachella