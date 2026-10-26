Drake celebra su 40 cumpleaños uniéndose a los Back Street Boys

Cumplir 40 años es todo un hito, así que Drake ha querido celebrarlo por todo lo alto junto a sus seres queridos y cumpliendo uno de sus sueños de adolescencia.

El canadiense celebró una gran fiesta en Casa Cipriani, en Nueva York, con una actuación sorpresa de los Backstreet Boys, uno de sus grupos favoritos de juventud, y no tuvo reparos en subir al escenario cantando I Want It That Way junto a Nick Carter, AJ McLean, Brian Littrell, Kevin Richardson y Howie Dorough.

Con una chaqueta negra brillante y una sonrisa difícil de disimular, el rapero se entregó al clásico de 1999, recuperando una conexión que ya habían mostrado en Toronto en 2022, cuando la banda invitó a Drake a cantar el mismo tema y lo presentó como su "sexto miembro".

La canción tiene, además, un lugar especial en sus recuerdos. Tal y como indicó el propio rapero, se trata del tema que sonó durante su bar mitzvá, cuando una chica que le gustaba le pidió bailar, un gesto que le hizo sentirse reconocido y pensar que podía ser popular.

Drake también agradeció a sus amigos y familiares que estuvieran allí y publicó una serie de imágenes en Instagram de la fiesta, además de algunas infancia y un mensaje dirigido a su versión más joven: "Te acepto tal como eres".