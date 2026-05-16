La extraña estrategia de Drake: publica tres álbumes en un mismo día

Drake llevaba anunciando su disco Iceman desde 2025, y este viernes 15 de mayo por fin ha visto la luz... Sin embargo, el canadiense-estadounidense ha sorprendido a todos sus seguidores al publicar simultáneamente otros dos álbumes de estudio: Habibti y Maid of Honour.

En total, Drake ha estrenado 43 canciones en un solo día. Iceman cuenta con 18 temas e incluye colaboraciones con 21 Savage, Molly Santana o Future. Maid of Honour contiene 14 títulos y fusiones con Stunna Sandy, Central Cee, Sexyy Red, Iconic Savvy y Popcaan. Por su parte, Habibti suma 11 canciones y cuenta con Loe Shimmy o Partynextdoor.

¿Busca un récord?

Se desconoce por qué Drake ha publicado tres álbumes en un día, algo absolutamente excepcional en la industria musical. Sin embargo, esta estrategia podría valerle un récord de oro.

Según apunta Billboard, "si Iceman o cualquiera de los otros dos álbumes llegan a liderar el Billboard 200, eso le dará a Drake un récord de 15 números 1, lo que rompería un empate con Jay-Z en cuanto a raperos. Drake tiene la oportunidad de ocupar los tres primeros lugares del Billboard 200 la próxima semana, algo que solo ha logrado Michael Jackson en el pasado. Sin embargo, sería el primero en ocupar simultáneamente los tres primeros puestos con debuts".

En este sentido, Drake ha compartido en sus historias de Instagram una foto suya con un guante con la firma de Michael Jackson.

Dardos a Kendrick Lamar

Estos discos son los primeros álbumes solistas de Drake desde su polémica con Kendrick Lamar en 2024, marcada por la canción Not Like Us donde el también rapero acusa a Drake de tener actitudes pedófilas.

Según describe Rolling Stone, estos trabajos permiten a los fans descubrir cómo vivió el cantante esta batalla mediática. "Drake no se guarda nada respecto a sus sentimientos hacia Kendrick Lamar. Visiblemente molesto, Drake aprovecha múltiples momentos para lanzar dardos contra la imagen pública de Kendrick con líneas como 'Los chicos blancos te escuchan porque sienten culpa'. [...] El rapero también parece asegurar que miembros del equipo de Lamar intentaron hacer las paces. 'Viste a mi hermano, estabas tratando de arreglarlo, ahora lanzas tu álbum y vuelves a tirar indirectas', rapea Drake".