Drake dedica a Rihanna 'Days in the East'

Drake publica de forma gratuita en Souncloud la versión de estudio de Days in the east, un tema producido por Partynextdoor que hasta ahora solo había cantado en sus conciertos. La letra de esta nueva canción podría estar dedicada a su novia Rihanna, con la que incluso podría irse a vivir en breve.

Además de hacer referencia a la de Barbados, Days in the east también habla de Chris Brown: “Why you keep askin' me about her? / Couple other things I’d rather do than talk 'bout that right now / Told you about givin' him chances on chances on chances / He’s not holdin' you down, he's holdin' you back right now”.

Sin duda una letra llena de indirectas que seguro que Rihanna no pasará por alto.