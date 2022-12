Dua Lipa y Selena Gomez hablan de una posible colaboración juntas

Selena Gomez y Dua Lipa han coincidido en el evento de la revista Vanity Fair, Hitmakers Brunch y un neón de luces brillantes con la palabra "colaboración" se ha encendido al instante.

Durante el photocall, uno de los reporteros ha aprovechado para ir sembrando la semilla de un posible dúo entre ambas, preguntando a la británica por una colaboración con la estadounidense.

Ante la cuestión de si colaboraría con ella, la artista ha respondido: "Sí, amo a Selena, absolutamente. Si surgiese, por supuesto"

El reportero ha aprovechado par intentar lo mismo con Selena, y le ha contado que sus fans las han bautizado su colaboración como Selipa, y la intérprete de Look at her now ha respondido automáticamente: "Dondé está ella (Dua), porque yo también quiero".

Al escuchar que Lipa también quiere trabajar con ella se ha sorprendido. "¡Oh dios!", ha exclamado sonriente.

También ha aprovechado para elogiar a la cantante: "Dua es como respirar aire fresco. Me encanta cómo llegó y abrió la escena para que volvieran las canciones de baile, de una buena manera. Creo que es poderosa, la encuentro hermosa".

Posteriormente se han podido ver fotos de ambas juntas en el evento, dando pie a que la colaboración entre ambas artistas se pueda materilizar algún día.

¿Te gustaría un Selena Gomez ft Dua Lipa?