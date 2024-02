La dura confesión de Beatriz Luengo tras el Benidorm Fest 2024: "Lloré subiendo las escaleras"

Beatriz Luengo tuvo uno de los papeles más difíciles del Benidorm Fest 2024. La cantante, compositora y bailarina ejerció de portavoz del jurado profesional y sufrió como nadie antes de compartir los puntos de sus compañeros con los candidatos. No hay más que ver las imágenes grabadas por el público del Palacio de l'Illa de Benidorm para comprobarlo.

Beatriz Luengo respiró hondo, se santiguó y recibió toda clase de abucheos por parte de los eurofans, que no siempre estuvieron de acuerdo con la opinión de los profesionales. Su actitud crítica llegó a enfadar a la mismísima Ruth Lorenzo que regañó al público en varias ocasiones.

La final, en la que Nebulossa salió victoriosa con su canción Zorra, fue la más dura para Beatriz Luengo, que no ha dudado en confesarlo en sus redes una vez finalizada la ceremonia.

Este domingo publicó un extenso mensaje en X reconociendo su difícil papel. "Sufrí, no lo niego ni me escondo", escribió la también actriz, que lo pasó especialmente mal por su madre. "Verla sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera", apuntó la cantante, que lleva más de 30 años delante de las cámaras.

En su mensaje también justifica los vídeos del jurado disfrutando de la actuación de ciertos artistas, en concreto disfrutando del show de Nebulossa, el dúo ganador al que el jurado dio la máxima puntuación en la primera semifinal y en la final (en esta última empatando con st. Pedro).

"Una vez arriba bailé y canté CADA CANDIÓN para que mis compañeros (los candidatos) se sintiera NO JUZGADOS por nosotros sino APOYADOS", aclaró la intérprete, que ya en la primera gala advirtió que el jurado no iba a debatir qué canción o qué artista es mejor, sino cuál era la mejor opción para Eurovisión.

"Ayer fue un día intenso y difícil. Soy muy empática y he sufrido cada voto porque he tratado a los candidatos con mucho amor y entrega. No lo iba a contar pero lloré subiendo las escaleras antes de sentarme ahí porque vi a mi madre sufriendo desde casa. Yo soy una mujer fuerte y con la espalad muy dura ya, pero ver a mi madre sufrir por algo de mi trabajo nunca lo había vivido en toda mi carrera.

Una vez arriba bailé y canté CADA CANDIÓN para que mis compañeros (los candidatos) se sintiera NO JUZGADOS por nosotros sino APOYADOS. sufrí, no lo niego ni me escondo. Pero también me aplaudieron y me dieron cosas preciosas, ese mismo público increíble. Somos intensas, y eso es ser intensa.

Me quedo con todo como una experiencia increíble. Gracias a los que confiaron en mí porque sabían que lo daría TODO, con empatía, pasión y entrega. TODOS fueron un orgullo, sufrí por el dolor que causaría en los que no pasaban. Felicidades a todos por demostrar el gran talento que tenemos en este maravilloso país".

Nebulossa se convirtió, con los votos del jurado profesional y popular, en ganadora del Benidorm Fest 2024 y representará a España el próximo 11 de mayo en Eurovisión.