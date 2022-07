Edurne se pronuncia sobre su estado de salud y los conciertos que se vio obligada a suspender

Te interesa El problema de salud que obliga a Edurne a cancelar sus próximos conciertos

Edurne no está viviendo su mejor momento.

Al poco tiempo de dar el pistoletazo de salida a su nueva gira de conciertos Catársis Deluxe, la cantante de 36 años se veía obligada a cancelar todas sus actuaciones y a hacer un parón debido a sus problemas de salud.

La artista tenía la recomendación de no forzar la voz y guardar el mayor reposo vocal posible para así conseguir minimizar el problema.

Según anunció Edurne hace unas semanas en redes sociales, necesitaba un tiempo para recuperarse totalmente de unas dolencias que llevaba arrastrando desde hace tiempo y que ahora le estaban impidiendo continuar con las actuaciones que tenía programadas para este mes de julio.

"Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme...", reconoció la artista en su publicación de Instagram.

A continuación, Edurne anunció que junto a su equipo había tomado la decisión de anular todas las actuaciones y conciertos que tenía agendados para las tres últimas semanas de julio y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto.

"Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos", continuó la cantante.

Buenas noticias para Edurne

Después de haberse sometido a una revisión médica, todo apunta a que esta solución de suspender temporalmente su gira está funcionando.

Así, la intérprete de Amanecer ha querido compartir a través de Instagram la gran noticia con su legión de seguidores.

"Hoy he tenido revisión en el otorrino. ¡¡Buenas noticias!! He mejorado mucho", ha celebrado la cantante.

Si todo va según lo previsto, Edurne podría afrontar de nuevo todos sus compromisos musicales en el mes de agosto, tal y como anunció en el comunicado de la suspensión de sus shows.

A pesar de que la artista todavía no ha anunciado de manera formal su vuelta a los escenarios, todos sus seguidores le han deseado una pronta recuperación, que sigan las buenas noticias y que muy pronto podamos volver a verla sobre el escenario y preparando el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio.

Eso sí, ya conocemos la carta de presentación de su nuevo trabajo. Se llama Te quedaste solo y es una colaboración con la última ganadora de Operación Triunfo, Nia Correia.