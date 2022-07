El problema de salud que obliga a Edurne a cancelar sus próximos conciertos

Puede que la música no sea capaz de curar una enfermedad, pero sí es la única fórmula para alegrar el alma. Y hay pocas cosas que entristezcan y apaguen más a un artista que cancelar o posponer las citas que tienen marcadas en sus agendas por problemas de salud.

Esta es precisamente la situación que está viviendo actualmente Edurne, que este martes se colocaba de manera virtual delante de sus casi dos millones de seguidores para anunciar el motivo por el que debe bajarse de los escenarios estas próximas semanas.

Según contó la artista, necesita un tiempo para recuperarse totalmente de unas dolencias que lleva arrastrando desde hace tiempo y que ahora le impiden continuar con las actuaciones que tenía programadas para este mes de julio.

"Hace más o menos un mes, os conté que estaba un poco regular de la voz y que me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas... He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme...", reconoció la artista en su publicación de Instagram.

A continuación, Edurne anunció que junto a su equipo había tomado la decisión de anular todas las actuaciones y conciertos que tenía agendados para las próximas tres semanas y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto. "Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros, y que cantemos y bailemos juntos", continuó la cantante.

Acostumbrada a tener una comunidad muy bonita de seguidores, la intérprete de Amanecer quiso agradecer de antemano la comprensión y el apoyo que estaba recibiendo por parte de sus fans. "Gracias por comprenderlo, por todo el apoyo que estoy recibiendo y por todo el cariño que me dais siempre ❤️", concluyó.

Su mensaje no pasó desapercibido para la comunidad de Instagram, pero tampoco lo hizo para muchos de sus compañeros de profesión que no dudaron ni un segundo en enviarle el mejor de sus deseos.

En una especie de confluencia de energías positivas Paula Echevarría, Mónica Naranjo o Adriana Abenia le hacían llegar la fuerza que necesita en estos momentos.

No obstante, el mensaje más conmovedor de todos salía de las manos de David de Gea, su pareja desde hace más de una década y padre de Yanay, su primera y única hija.

"Te quiero", escribió el futbolista, a lo que Edurne contestó con un tierno "Yo más ❤️"