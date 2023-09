Eliminan de las plataformas 'Single Soon', la última canción de Selena Gomez

Era su primer tema en solitario después del EP Revelación, que incluía siete temas en castellano y fue lanzado en 2021.

La cantante tenía ganas de volver a la música por todo lo alto después de un tiempo enfocada en su carrera como actriz y empresaria de Rare Beauty. La serie Only Murders in the Building, que ha cosechado numerosísimos éxitos, le ha quitado mucho tiempo, pero Selena Gomez estaba centrada en que su próximo álbum divirtiese a la gente. Ya aseguró que no incluiría "canciones tristes".

Single Soon era el primer adelanto de este nuevo proyecto. La canción, que habla de la importancia del autoestima y la independencia femenina al margen de parejas, llegó con un videoclip lleno de lentejuelas, fiesta y amistad. El vídeo oficial de la canción en Youtube es, de hecho, lo único que sigue disponible.

No hay ni rastro del tema en Spotify, Apple Music, Deezer y otras plataformas de reproducción de audio. Han sido los propios fans los que se han dado cuenta y han empezado a reportar su ausencia en las redes sociales. Los medios nacionales e internacionales ya se empiezan a hacer eco de ello pero de momento no existe ninguna explicación oficial ni aclaración al respecto. Single Soon pertenece al sello Interscope Records.

Aunque no hay nada confirmado, lo más probable es que se trate de un conflicto de derechos, copyright créditos y/o propiedad intelectual.

Puede que la cantante haya recibido una demanda y que un juzgado haya decidido embargar la obrahasta que no haya un acuerdo, resolución o sentencia. O puede que falte algún productor o compositor por acreditarse en la canción, por lo que este no estaría recibiendo los beneficios obtenidos de las reproducciones. En este caso, se paraliza su disponibilidad para minimizar las consecuencias hasta que se enucentra una solución,

Sin embargo, esta medida tan fulminante es bastante excepcional y solo se da en casos muy aislados.

Habrá que esperar a ver si Selena Gomez le pronuncia al respecto.