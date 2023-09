Las explosiones de la actuación de Olivia Rodrigo asustan a Selena Gomez en los MTV VMAs

Aun con la resaca de los MTV VMAs en el cuerpo -Taylor Swift puede que también la esté sufriendo- los momentos de la gala siguen coleando en las redes sociales. La de Pensilvania, que fue la más premiada, también fue la invitada que mejor se lo pasó. Bailó al ritmo de Shakira, habló con Sabrina Carpenter de la letra de la sesión de Bizarrap, perdió un anillo de varios miles de dólares...

A Selena Gomez se la vio pletórica al recibir el Premio a Mejor Afrobeat por Calm Down, su canción junto a Rema.

El escenario de Olivia Rodrigo envuelto en llamas, ¿real o fake?

En cambio, cuando las cámaras la enfocaron mientras Olivia Rodrigo estaba sobre el escenario, su rostro expresaba todo lo contrario: miedo, confusión... La intérprete de Single Soon no entendía la perfomance. Y lo cierto es que no le faltan motivos.

Olivia Rodrigo recreó en vivo en los VMAs su videoclip del tema vampire, en el que precisamente aparece subida a un escenario que poco a poco se destruye. Saltan las chispas, el decorado se viene abajo y todo permina en un incendio que le obliga a salir huyendo.

Pero claro, si no has visto el videoclip de vampire, difícilmente vas a entender la referencia... Es entonces cuando crees que el escenario se está incendiando de verdad. Tan conseguida estaba la escena que incluso aparece un regidor -ficticio- a pedirle a Olivia Rodrigo que abandone el escenario.

Todo era teatro... Y Selena Gomez no lo sabía.

