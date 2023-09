Taylor Swift hace historia en los MTV VMAs: todos los premios que ha ganado

Tiene en marcha una de las giras más taquilleras de todos los tiempos, The Eras Tour, y su último disco, Midnights, la ha llevado a conseguir innumerables récords. En estos MTV Video Music Awards ha arrasado en casi todas las categorías en las que estaba nominada.

Taylor Swift se ha llevado a casa nueve de los once premios a los que optaba, pero también ha habido hueco para otros logros. Karol G y Shakira -la gran homenajeada de la noche- son responsables de la Mejor Colaboración por TQG, Ice Spice ha sido la Artista Revelación, Selena Gomez y Rema han conseguido para Calm Down el Mejor Afrobeat y los Maneskin tienen la Mejor Canción de Rock.

"Esto es increíble"

Los premios que ha ganado Taylor Swift:

Artista del Año

Álbum del Año (Midnights)

Vídeo del Año (Anti hero)

Mejor Canción del Año (Anti hero)

Mejor Canción Pop (Anti hero)

Mejor Dirección de Vídeo (Anti hero)

Mejor Cinematografía (Anti hero)

Mejores Efectos Visuales (Anti hero)

Mejor Show of the Summer

Sus discursos de agradecimiento

Al recibir el premio a Mejor Canción Pop:

"Me encanta hacer música pop. Me encanta hacer vídeos de música pop. También me encantaba hacer country. Me encanta escabullirme por diferentes géneros. La única razón por la que se me permite hacerlo es porque ustedes, los fanáticos, me dieron la oportunidad de hacerlo".

Al recibir el Premio Vídeo del Año:

"Esto es increíble, es tan importante para mi. No puedo creer que hace un año estuviese anunciando el disco Midnights y ahora esté aquí

Al recibir el premio a Canción del Año:

"Estoy tan emocionada. Soy afortunada de poder escribir canciones con uno de mis mejores amigos en el mundo, su nombre el Jack Antonoff. Espero poder hacer música con él hasta 2089".

Pero la cantante no solo se deshizo en halagos hacia su púbico. También vivió la gala desde las gradas como una auténtica fan.

Alucinó con la actuación de Shakira y dejó memes para la posteridad.