La historia de 'Your Song', la canción de amor de Elton John para su novio

Hace 54 años, Elton John compuso lo que se convertiría en un himno: Your Song. Es una de las canciones más conocidas del artista, escrita en 1970.

La compuso junto a Bernie Taupin, quien ha sido su pareja musical durante mucho tiempo. Uno se encargó de la letra, y otro de la música.

Dada la época, Elton intentaba no revelar su homosexual, teniendo especial cuidado en los pronombres de sus canciones, pero Your Song se convirtió en una de tantas colaboraciones de éxito que estaban por llegar, y era una canción de amor con todas las letras.

El origen de la canción

El cantante recuerda haberla escrito en casa de su madre en 1970, un apartamento en el norte de Londres. Después de que Bernie le diera la música, el artista quiso componer frente al piano, pensando que la letra era "magnífica" y con cierto miedo a estropearla.

Sin embargo, en 20 minutos ya habían construido la canción entre los dos. "Musicalmente fue un gran paso adelante", dijo sobre la sintonía que tuvieron para crearla.

El propio Taupin también se ha pronunciado sobre cómo se compuso el éxito. Lo hizo en 2018 en The Independent: "La letra original fue escrita muy rápidamente en la mesa de la cocina de la madre de Elton en Northwood Hills, en los suburbios de Londres, si recuerdo, en una hoja de ejercicio particularmente sucia y estaba manchada de té".

Your Song ha resistido al paso del tiempo, y solo hay que ver lo reconocible que es hoy en día el tema. Fue lanzado en 1970, pero ha conseguido mantenerse en el lugar que en su día ya ocupó.

La canción sonaba continuamente en la radio estadounidense, al igual que los siguientes dos singles, Border Song y Take Me To The Pilot, pero a Reino Unido no llegó hasta 1971, un proceso más lento que finalmente dio sus frutos.

Un ultimátum para 'Your Song'

Que Your Song entrara en las listas británicas fue consecuencia de un ultimátum que le hizo el matinal Radio One DJ Tony Blackburn, quien aseguró que si lanzaban el single acabarían batiendo récords. Y así fue, pues aunque la canción no llegó a ser número 1, lo que sí consiguió es alzar a Elton John como una estrella de los 70.

Desde entonces la canción ha seguido estando muy presente: es la banda sonora de la película Moulin Rouge, sonó en la boda del Príncipe Harry y Meghan Markle en 2018, es la canción más escuchada del artista y se trata del tema más interpretado por el protagonista en sus shows en directo.

Así es la letra

Your Song narra cómo el mundo no tiene sentido sin esa persona y cómo lo único que se puede hacer por el ser amado es regalarle esa canción, donde pone en palabras lo maravillosa que es la existencia de esa persona especial.

Es un poco gracioso este sentimiento interior

It's a little bit funny this feeling inside

No soy uno de los que pueden esconderse fácilmente

I'm not one of those who can easily hide

No tengo mucho dinero, pero si lo tuviera

I don't have much money, but, boy, if I did

Compraría una casa grande donde podríamos vivir

I'd buy a big house where we both could live

Si yo fuera escultor, pero otra vez, no

If I was a sculptor, but then again, no

O un hombre que hace pociones en un espectáculo itinerante

Or a man who makes potions in a travelling show

Sé que no es mucho, pero es lo mejor que puedo hacer

I know it's not much, but it's the best I can do

Mi regalo es mi canción y esta es para ti

My gift is my song and this one's for you

Y le puedes decir a todo el mundo que esta es tu canción

And you can tell everybody this is your song

Tal vez sea simple, pero ahora que está terminada

It may be quite simple, but now that it's done

Espero que no te importe

I hope you don't mind

Espero que no te importe que ponga en palabras

I hope you don't mind that I put down in words

Lo maravillosa que es la vida mientras vives en el mundo

How wonderful life is while you're in the world

Me senté en el techo y boté el musgo

I sat on the roof and kicked off the moss

Bueno, algunos de los versos me tienen bastante confundido

Well, a few of the verses, well, they've got me quite cross

Pero el sol ha sido muy amable mientras escribía esta canción

But the sun's been quite kind while I wrote this song

Es para gente como tú que se mantiene brillando

It's for people like you that keep it turned on

Así que perdóname por olvidar, pero estas cosas las hago

So excuse me forgetting, but these things I do

Verás que me olvidé si son verdes o azules

You see, I've forgotten if they're green or they're blue

Además, lo que realmente quiero decir

Anyway the thing is what I really mean

Tus ojos son los más dulces que ya vi en mi vida

Yours are the sweetest eyes I've ever seen

Y le puedes decir a todo el mundo que esta es tu canción

And you can tell everybody this is your song

Tal vez sea simple, pero ahora que está terminada

It may be quite simple, but now that it's done

Espero que no te importe

I hope you don't mind

Espero que no te importe que ponga en palabras

I hope you don't mind that I put down in words

Lo maravillosa que es la vida mientras vives en el mundo

How wonderful life is while you're in the world

Espero que no te importe

I hope you don't mind

Espero que no te importe que ponga en palabras

I hope you don't mind that I put down in words

Lo maravillosa que es la vida mientras vives en el mundo

How wonderful life is while you're in the world