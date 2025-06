Emilia llena de brillo su segundo concierto en Madrid con Duki y Ana Mena de invitados

Emilia Mernes, conocida simplemente como Emilia, no siempre vislumbró que brillaría tanto como lo hace ahora sobre los escenarios de su gira Emilia Tour 2025 —una continuación de .mp3 Tour—. La argentina recorrerá España desde el 31 de mayo en Madrid hasta el 19 de julio en Llanera (Asturias), y este domingo 1 de junio pisa por segunda noche consecutiva el Movistar Arena —antiguo WiZink Center—, algo que volverá a hacer el 7 de junio.

Para su cita intermedia con la capital, Emilia no solo inunda el recinto con su habitual despliegue de brillo, baile y éxitos pop, sino también con dos invitados que despiertan los gritos de todo el público: Duki, su pareja sentimental y cantante urbano, y Ana Mena, con la que comparte su colaboraciónCarita triste.

Entre los asistentes, muchos llevan ropa de color rosa para ir a juego con la estética vintage y colorida de Emilia, a quien también quieren ver niñas pequeñas. Nadie aparta la mirada de las imágenes que aparecen en pantalla al inicio del concierto, donde el personaje animado de la argentina se desvirtualiza para aparecer en el centro del escenario junto a sus diez bailarines y sus músicos.

Una estrella ante su público

Con su mítico gorro, un conjunto morado y un micrófono de brillos, Emilia pisa el Movistar Arena con una actitud atrevida, sensual y a ratos chulesca. Se sabe una estrella, y como tal baila como si fuera una más de su cuerpo de baile mientras suena el primer tema de la noche, Exclusive.mp3: "Los nene' hipnotizados con su sex appeal", canta.

En Facts.mp3, la artista no esconde su ambición —"Tengo todo lo que quiero, pero quiero mucho más"— y, tras interpretar una enérgica Cuatro veinte, saluda a su público: "Estoy demasiado contenta de estar aquí con ustedes. No dudo de que esta noche será perfecta. ¡Ahora quiero un ruido muy fuerte!", grita. Después llega Jagger.mp3 y el primer cambio de vestuario: ahora luce unas gafas de sol y una chaqueta negra larga.

Emilia en su segundo concierto en el Movistar Arena de Madrid | Alejandro Hergon / Europa FM

Emilia sigue exhibiendo su poderío escénico, una cualidad que destaca por encima de su voz por los constantes gritos de los asistentes, la sucesión de coreografías con el micrófono apartado o el elevado sonido en directo. Así, la cantante baila y muestra su carácter en JET_Set.mp3 —su colaboración con Nathy Peluso—, Ojitos_verdes.mp3 o IConic.mp3.

Entre fuego, pirotecnia y mucho confeti, Emilia también deja espacio a la reivindicación. Con la guitarra eléctrica colgando de su cuello y un foco iluminándola a ella sola, la artista reclama su lugar en la industria musical a pesar de que no siempre confiaran en ella. Así, le dedica la canción Cielo en la mente a "todas esas personas que pensaban que nunca íbamos a lograr eso que tanto deseábamos". Con su tema de pop rock, la argentina pide que persigamos nuestros sueños y critica a quienes dudaron de ella: "Pa los que dijeron que yo no brillaría / Y ahora no me apagan ni de noche ni de día".

Duki, la primera sorpresa

A modo de pequeña pausa musical, Emilia lee algunas pancartas presentes entre el público para interactuar con sus fans, de quienes destaca su esfuerzo por ir conjuntados con la estética del concierto. A ellos les agradece el apoyo, anuque sus palabras de agradecimiento más emotivos van dirigidas al rapero argentino Duki, su novio desde 2021.

"Quiero agradecer a una persona muy especial. Quiero agradecer a mi compañero, al amor de mi vida, al favorito de Roma [su perrita]. Está incondicionalmente, en mis días buenos y en los complicados, que no es fácil. Quiero dedicarle esta canción". Esa canción es Como si no importara, la que cantan ambos juntos sobre el escenario con la aparición sorpresa de Duki, con quien Emilia se funde en un beso de despedida.

Espacio para la emoción

Tras Mi otra mitad, Emilia inicia la parte más emotiva del concierto con La balada, un tema dedicado a una persona que no creyó en ella: "Me metiste en la cabeza / Que yo no era suficiente / To' pa' alimentar al ego / Que a ti te entretiene", canta.

A ella le sigue Guerrero.mp3, "un mensaje para todas las mujeres" interpretado con la pantalla en blanco y negro, y su homenaje al hogar A_1000_Km.mp3. Para esta última, la artista baja del escenario para acercarse a los espectadores de la primera fila de la pista.

Entre interacciones con el público, llega Ana Mena

Emilia abre un nuevo tramo de su concierto con Rápido lento y Perdonarte ¿para qué?, con la que pregunta a su público en Madrid si "¿acá le dicen estribillo?". Antes de sonar Motinha 2.0, la argentina invita al escenario a una fan entre el público para que baile junto a sus bailarinas una parte de la coreografía. Y lo hace de diez, a pesar de pequeños problemas con su vestuario.

"Reina y reina, guapa y guapa", gritan los asistentes del Movistar Arena a una Emilia que continúa con su show con Alegría y Bunda, para la que se cambia el vestuario por un body blanco. A ellas, le sigue su aclamada colaboración con TINI y Nicki Nicole, Blackout, y justo después una fan le entrega un regalo: un micrófono bañado en brillos, tal y como luce el que usa la propia artista.

Y, tras cantar en primicia un tema inédito, llega otro de los momentos estelares de la noche: la actuación de Carita triste junto a Ana Mena, a la que todo el público estaba esperando con ansias. "Hermosa", le dice Emilia antes de despedirla del escenario.

Un final de fiesta

Emilia va acercándose al final con Olvidarte, para la que recrea un camerino sobre el escenario. Con 24_Hs.mp3 o Muñecos.mp3, la artista pone a bailar a todos los presentes. Como recompensa, uno de ellos le da otro regalo: una bandera con su cara, la de Duki y la de su perrita. "Me la llevo a casa", dice.

Al llegar su éxito La_original.mp3, Emilia simula el final del espectáculo, pero pronto regresa ante su público para cerrar con más confeti, más energía y más baile: GTA.mp3 y la mítica No_se_ve.mp3, con la que se mete en el bolsillo a todos los espectadores. Así, como la estrella internacional que ha conseguido ser a pesar de quienes dudaron de ella, la argentina lanza un beso a sus fans y se despide de ellos hasta su siguiente parada en España: el 6 de junio en Sevilla.