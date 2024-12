Eminem se pronuncia sobre la posibilidad de grabar un álbum con 50 Cent

El año 2024 ha supuesto la vuelta de Eminem a la primera línea del rap internacional con el lanzamiento de su último álbum The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Un proyecto que, sin embargo, no ha impedido al de Detroit crear nuevos planes musicales de cara al futuro.

Uno de los más añorados por los fans del autor de Lose Yourself es su posible colaboración en formato de disco conjunto con 50 Cent. Por ello, Eminem ha sido preguntado en el podcast Whoo's House al respecto, demostrando que el interés que se mantienee por escuchar a ambos iconos del género en un disco de larga duración.

"Sería genial", ha explicado durante la entrevista, "quiero decir, creo que simplemente tenemos que dejar de decir tonterías y hacerlo". Una respuesta que inmediatamente ha causado un gran hype entre sus fans.

Hay que recordar que la relación de Eminem y 50 Cent se extiende hasta finales de los años 90, cuando ambos eran dos de los artistas con mayor poryección en la industria musical de Etsados Unidos.

Un vínculo personal que se extendió al plano profesional cuando, en 2003, Eminem contrató al rapero de Nueva York para su sello Shady Records y el lanzamiento de su álbum debut Get Rich or Die Tryin' y con la participación de 50 Cent en la banda sonora de 8 Millas ese mismo año.

Desde entonces, ambos han colaborado en temas conjuntos y con otros artistas como Encore, Hail Mary, Gatman and Robin, Crack a Bottle, The Re-Up o Is This Love ('09), además de haber participado recientemente en el álbum de Dr Dre y Snoop Dogg, Missionary, en la canción Gunz N Smoke.