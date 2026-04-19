El emotivo momento de Dani Fernández con los fans tras su caída: "Mi vida sois vosotros"
Dani Fernández sufrió una dura caída durante su segundo concierto en el Roig Arena de Valencia. Sin embargo, tras una pausa de 25 minutos, el artista continuó con el espectáculo y vivió un emotivo encuentro con sus fans.
Dani Fernández es conocido por implicarse de lleno con la música y los seguidores, y así lo ha demostrado en su segundo concierto en el Roig Arena de Valencia. Este sábado 18 de abril, el artista sufrió una dura caída desde el escenario que le provocó una rotura de ligamentos en el hombro.
Sin embargo, Dani Fernández quiso continuar con el espectáculo. Tras suspender el show durante 25 minutos, el artista siguió adelante y bajó a la pista con el público para cantar La trama principal: "Que no me vale la pena / Que al final tú no te quedas / Si al final tú no te quedas / A dormir", dice su canción.
Dani Fernández: "Mi vida es la música"
Desde ahí, el cantante le dedicó unas bonitas palabras al público: "Yo necesito hoy cerrar con vosotros aquí cerca porque, como os he dicho, mi vida es la música, mi vida sois vosotros, así que...", dijo entre medias de la actuación. Después, tras un par de temas más, Dani Fernández abandonó el recinto.
"Nos dejó a todos sin palabras", cuenta a Europa FM una fan que grabó este instante: Rebeca Piqueres. "Se emocionó y nos emocionó a todos... Y solo una persona tan humilde y grande como él podía seguir el concierto así. Fue impresionante", dice.
El comunicado de Dani Fernández tras su caída
Tras el concierto, Dani Fernández compartió un comunicado en forma de vídeo desde el hospital. "Me han dado malas noticias, o mejores de las que podrían haber sido. Podría haber pasado cualquier cosa hoy. Resulta que tengo rotura de ligamentos en el hombro, mañana de urgencias me van a tener que operar", informó el cantante.
"No sabemos cómo va a ser la recuperación, así que simplemente quería hacer este vídeo para decir que podría haber sido peor, que estoy bien... [...] He intentado terminar el bolo como he podido. Podría haber sido una noche mejor, pero bueno, así ya tenemos algo que contar en el futuro", añadió.
Al final, Dani Fernández hizo referencia a los próximos conciertos de La Insurrección Tour, pues el 25 de abril tiene programado un show en Pamplona. "Espero que nos veamos lo más pronto posible. Ya os iré contando qué va a pasar con el resto de la gira. Yo quiero, o estábamos hablando con el médico, de estar lo antes posible, pero que no os preocupéis porque os iremos informando lo antes posible", zanjó.
Está previsto que la gira termine el 23 de octubre de 2026 en el Movistar Arena de Madrid. Después, el cantante se tomará un descanso temporal de la música para reencontrarse: "Le he dicho a mi equipo que no quiero ningún tipo de presión. Quiero tener tiempo, por primera vez, para poder crear un disco sin una fecha de entrega", contó a Europa FM.