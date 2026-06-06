Últimas noticias de Bad Bunny en Madrid: el quinto concierto, los invitados de La Casita y el posible encuentro con el papa

León XIV y Bad Bunny, una coincidencia en Madrid que deja abierta la puerta a un encuentro

La llegada a Madrid del papa León XIV coincidirá durante el fin de semana con varios eventos culturales relevantes, como la Feria del Libro, la Fiesta del Cine o festivales en la capital como Noches del Botánico, aunque hay una cita que encumbra al resto y son el quinto y sexto concierto de Bad Bunny en el Metropolitano.

En paralelo a la agenda del pontífice, que combina encuentros institucionales, actos religiosos y sociales en varios puntos de la capital, destacan los dos conciertos que ofrecerá Bad Bunny el sábado y domingo en el Metropolitano, donde ya ha celebrado un total de cuatro conciertos de su gira.

La coincidencia de ambos acontecimientos ha desatado las especulaciones en torno a un posible encuentro entre León XIV y el cantante. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".

"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas —y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el papa decida, lo que decida Bad Bunny—, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.

Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".

Las palabras del papa sobre Bad Bunny durante su llegada a Madrid

León XIV ha bromeado este sábado sobre que su visita a Madrid coincida con los conciertos que está dando Bad Bunny en la capital de España y ha señalado que, aunque muchos irán a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al papa".

"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost.

Así lo ha manifestado el Pontífice al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma.

Según EFE, León XIV también ha comentado este sábado que no sabe si podrá conocer a Bad Bunny porque, mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.