Últimas noticias de Bad Bunny en Madrid: el quinto concierto, los invitados de La Casita y el posible encuentro con el papa
Bad Bunny ha establecido sede en Madrid. Su gira DeBí TiRAR MáS FOToS World Tour tiene diez fechas cerradas en el Metropolitano y la atención está fijada en el puertorriqueño desde el primer show. Interesa saber qué artistas son los invitados a cada concierto, cuáles son las canciones exclusivas y, por supuesto, qué famosos aparecen en La Casita. Te contamos todo sobre su residencia en la capital, su quinto espectáculo y su posible encuentro con el papa León XIV.
destacados
León XIV y Bad Bunny, una coincidencia en Madrid que deja abierta la puerta a un encuentro
Repasa el setlist antes de su quinto concierto
Bad Bunny celebra su quinto concierto en Madrideste sábado 6 de junio a partir de las 20:00. Antes de que empiece el show, te invitamos a repasar el repertorio de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.
Escenario principal
- LA MuDANZA
- Callaíta
- Bamboleo (instrumental)
- PIToRRO DE COCO
- WELTiTA (con Chuwi)
- TURiSTA
- BAILE INoLVIDABLE
- NUEVAYoL
La Casita
- VeLDÁ
- Tití me preguntó
- Neverita
- VOY A LLeVARTE PA PR
- Si veo a tu mamá
- Me porto bonito
- No me conoce
- Bichiyal
- Yo perreo sola
- Efecto
- Safaera
- Diles
- MÓNACO
- Canción exclusiva (con posible invitado)
- CAFé CON RON (con Los Pleneros de la Cresta)
- Ábreme paso (con Los Pleneros de la Cresta)
Escenario principal
- Ojitos lindos
- La canción
- KLOuFRENS
- DÁKITI
- Yonaguni
- El apagón
- DtMF
- EoO
León XIV y Bad Bunny, una coincidencia en Madrid que deja abierta la puerta a un encuentro
La llegada a Madrid del papa León XIV coincidirá durante el fin de semana con varios eventos culturales relevantes, como la Feria del Libro, la Fiesta del Cine o festivales en la capital como Noches del Botánico, aunque hay una cita que encumbra al resto y son el quinto y sexto concierto de Bad Bunny en el Metropolitano.
En paralelo a la agenda del pontífice, que combina encuentros institucionales, actos religiosos y sociales en varios puntos de la capital, destacan los dos conciertos que ofrecerá Bad Bunny el sábado y domingo en el Metropolitano, donde ya ha celebrado un total de cuatro conciertos de su gira.
La coincidencia de ambos acontecimientos ha desatado las especulaciones en torno a un posible encuentro entre León XIV y el cantante. El arzobispo de Madrid, José Cobo, no descartó en una entrevista con Europa Press que se pudiera producir el encuentro y apeló a tender "puentes".
"Madrid da para mucho. Pero que son, que hay personas —y eso no sé, lo dirá la historia cuando vaya el papa lo que suceda, eso yo no, lo que las personas decidan, lo que el papa decida, lo que decida Bad Bunny—, que no se oponen, sino crean puentes y puede ser, puede haber puentes. No serían cosas antagónicas", precisó.
Cobo admitió que desde la Archidiócesis de Madrid están "dispuestos a la colaboración", pero insistió en que "las sorpresas son sorpresas" y en que este tipo de encuentros "se llevan muy en sigilo".
Las palabras del papa sobre Bad Bunny durante su llegada a Madrid
León XIV ha bromeado este sábado sobre que su visita a Madrid coincida con los conciertos que está dando Bad Bunny en la capital de España y ha señalado que, aunque muchos irán a ver al cantante, también "habrá unos cuantos para ver al papa".
"Si se enfrentan a la pregunta de si quieren ver a Bad Bunny o si quieren ver al papa, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al papa y eso dice algo", ha apuntado Robert Prevost.
Así lo ha manifestado el Pontífice al ser preguntado por el corresponsal de la CNN en el Vaticano, Christopher Lamb, sobre los jóvenes que muestran interés en la fe, durante el vuelo a Madrid desde Roma.
Según EFE, León XIV también ha comentado este sábado que no sabe si podrá conocer a Bad Bunny porque, mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto.
Los famosos en La Casita de Bad Bunny
No solo es una cuestión de música: los conciertos de Bad Bunny en España están dando mucho que hablar por los invitados a La Casita, el escenario B de la gira.
En los dos primeros conciertos en Madrid hubo polémica por el perfil de los invitados no famosos —la mayoría mujeres jóvenes y normativas—, aunque parece que en el tercer show se corrigió ligeramente esta tendencia.
Estos son algunos de los famosos que estuvieron en los cuatro primeros conciertos de Madrid:Sábado, 30 de mayo
- Ester Expósito
- Ana de Armas
- María León
- Clara Galle
- Dani Ceballos
- Álvaro Carreras
- Sergio Camello
- Isi Palazón
- Mvrk
- Chiara Ferragni
Domingo, 31 de mayo
- Javier Ambrossi y Javier Calvo
- Judeline
- Koke
- Héctor Bellerín
- Hiba Abouk
- Álex de Lucas
Martes, 2 de junio
- Noah Schnapp
- Marcelo
- Achraf Hakimi
- Lola Lolita
- Sofía Surferss
Miércoles, 3 de junio
- Penélope Cruz y Mónica Cruz
- Goya Toledo
- Luis Tosar y Luisa Mayol
- Óscar Janeada y su novia
- Saiko
- Trueno
- Gala González
La canción exclusiva de cada concierto en Madrid
Al setlist fijo de los shows, Bad Bunny añade cada noche una canción exclusiva y no tiene por qué ser una colaboración con el artista. De hecho, en Barcelona, Bad Gyal se unió al primer show para cantar Yo perreo sola y la canción exclusiva de la cita fue La Santa.
Estas son las canciones sorpresa de las cuatro primeras fechas en Madrid:
- Adivino (Madrid, España), junto a Myke Towers
- Teléfono Nuevo (Madrid, España), junto a Luar la L
- FINA (Madrid, España), junto a Young Miko
- Como antes (Madrid, España)
Los tres artistas invitados (de momento)
Bad Bunny lleva tres artistas invitados, aunque en el último concierto del miércoles estuvo él solo.
En Barcelona contó con Bad Gyal y Bryant Myers y en Madrid lleva a Myke Towers, Luar la L y Young Miko.
Además de la canción exclusiva del show junto a Bad Bunny, cada uno ha interpretado varios temas propios.
Myke Towers
- Adivino (Canción exclusiva)
- Diosa
- La playa
- LALA, La falda
- Si se da
- WHAT U NEED?
Luar la L
- TELÉFONO NUEVO (Canción exclusiva)
- Caile
- Side Bitch
- No Te Quieren Conmigo
Young Miko
- FINA (Canción exclusiva)
- BIAF <3
- Chulo pt.2
- WASSUP.
Los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid
El sábado 30 de mayo llegó el gran día para los fans de Bad Bunny. Después de pasar por Barcelona y Lisboa, el puertorriqueño aterrizó en el estadio Metropolitano de Madrid para establecer una residencia de diez días con final programado para el lunes 15 de junio.
La gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour llegó a la capital para hacer bailar a los fans del intérprete de NUEVAYoL y despertar la curiosidad de los no tan fans. Cada mañana postconcierto, las búsquedas se repiten en redes: cuál fue el invitado, cuál la canción exclusiva y qué famosos se pasaron por La Casita.
Repasa aquí las fechas de los diez conciertos para no perderte detalle de lo que pase en cada show:
- Sábado, 30 de mayo
- Domingo, 31 de mayo
- Martes, 2 de junio
- Miércoles, 3 de junio
- Sábado, 6 de junio
- Domingo, 7 de junio
- Miércoles, 10 de junio
- Jueves, 11 de junio
- Domingo, 14 de junio
- Lunes, 15 de junio