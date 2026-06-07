¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el quinto concierto en Madrid?
La Casita ha estado menos concurrida de lo habitual, al menos en lo que respecta a famosos reconocibles. Este sábado 6 de junio, el quinto concierto de Bad Bunny en el Metropolitano de Madrid ha acogido a dos futbolistas y dos influencers.
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Bad Bunny sigue llenando de famosos La Casita, aunque este sábado 6 de junio la lista de invitados VIP ha sido mucho más reducida. El artista puertorriqueño invita a este espacio exclusivo a fans y rostros conocidos para que bailen junto a él durante el concierto.
El aforo es muy limitado y la selección de público no estuvo muy acertada en los primeros dos conciertos en Madrid, una tendencia que está cambiando. En la cita del miércoles 3 de junio hubo perfiles de gente más variados y menos invitados, algo que se ha confirmado este sábado —al menos, en cuanto a las estrellas—.
Lola Lolita explicó que en el concierto del 2 de junio hubo overbooking, de ahí que aparentemente esté habiendo más espacio en los últimos shows.
Dos futbolistas y dos influencers
A juzgar por los vídeos capturados por Europa FM y algunos fans, La Casita acogió a pocos famosos reconocibles durante el quinto concierto en el Metropolitano. Entre ellos, destacan dos deportistas que acudieron juntos al evento: Ansu Fati, futbolista español que juega como delantero en el A. S. Monaco F. C. como cedido del F. C. Barcelona, e Ilaix Moriba, futbolista hispano-guineano que juega como centrocampista en el R. C. Celta.
Además, también estuvieron las influencersSara Cisneros y Laura Rouder. Ellas mismas lo han confirmado a través de sus redes sociales. "Me lo he gozado por vosotras y con vosotras. Qué fuerte", ha escrito la primera en una historia de Instagram. "La mejor experiencia de mi vida. Creo que no ha habido una sola persona en la historia de La Casita que se lo haya gozado más que yo. Ni una coma he falla'o de ninguna letra", ha comentado la segunda.
Los famosos en La Casita durante los cuatro primeros conciertos en Madrid
En los cuatro anteriores conciertos en el Metropolitano, La Casita recibió a muchos otros famosos cada día:
Sábado, 30 de mayo
- Ester Expósito
- Ana de Armas
- María León
- Clara Galle
- Dani Ceballos
- Álvaro Carreras
- Sergio Camello
- Isi Palazón
- Mvrk
- Chiara Ferragni
Domingo, 31 de mayo
- Javier Ambrossi y Javier Calvo
- Judeline
- Koke
- Héctor Bellerín
- Hiba Abouk
- Álex de Lucas
Martes, 2 de junio
- Noah Schnapp
- Marcelo
- Achraf Hakimi
- Lola Lolita
- Sofía Surferss
Miércoles, 3 de junio
- Penélope Cruz y Mónica Cruz
- Goya Toledo
- Luis Tosar y Luisa Mayol
- Óscar Janeada y su novia
- Saiko
- Trueno
- Gala González