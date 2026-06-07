¿Qué famosos estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el quinto concierto en Madrid?

Ansu Fati, uno de los famosos que estuvieron en La Casita de Bad Bunny en el quinto concierto de Madrid | Europa FM

Bad Bunny sigue llenando de famosos La Casita, aunque este sábado 6 de junio la lista de invitados VIP ha sido mucho más reducida. El artista puertorriqueño invita a este espacio exclusivo a fans y rostros conocidos para que bailen junto a él durante el concierto.

El aforo es muy limitado y la selección de público no estuvo muy acertada en los primeros dos conciertos en Madrid, una tendencia que está cambiando. En la cita del miércoles 3 de junio hubo perfiles de gente más variados y menos invitados, algo que se ha confirmado este sábado —al menos, en cuanto a las estrellas—.

Lola Lolita explicó que en el concierto del 2 de junio hubo overbooking, de ahí que aparentemente esté habiendo más espacio en los últimos shows.

Dos futbolistas y dos influencers

A juzgar por los vídeos capturados por Europa FM y algunos fans, La Casita acogió a pocos famosos reconocibles durante el quinto concierto en el Metropolitano. Entre ellos, destacan dos deportistas que acudieron juntos al evento: Ansu Fati, futbolista español​​ que juega como delantero en el A. S. Monaco F. C. como cedido del F. C. Barcelona, e Ilaix Moriba, futbolista hispano-guineano que juega como centrocampista en el R. C. Celta.

Además, también estuvieron las influencersSara Cisneros y Laura Rouder. Ellas mismas lo han confirmado a través de sus redes sociales. "Me lo he gozado por vosotras y con vosotras. Qué fuerte", ha escrito la primera en una historia de Instagram. "La mejor experiencia de mi vida. Creo que no ha habido una sola persona en la historia de La Casita que se lo haya gozado más que yo. Ni una coma he falla'o de ninguna letra", ha comentado la segunda.

Los famosos en La Casita durante los cuatro primeros conciertos en Madrid

En los cuatro anteriores conciertos en el Metropolitano, La Casita recibió a muchos otros famosos cada día:

Sábado, 30 de mayo

Ester Expósito

Ana de Armas

María León

Clara Galle

Dani Ceballos

Álvaro Carreras

Sergio Camello

Isi Palazón

Mvrk

Chiara Ferragni

Ester Expósito en el concierto de Bad Bunny en Madrid | EFE / Juanjo Martín

Domingo, 31 de mayo

Javier Ambrossi y Javier Calvo

Judeline

Koke

Héctor Bellerín

Hiba Abouk

Álex de Lucas

Martes, 2 de junio

Noah Schnapp

Marcelo

Achraf Hakimi

Lola Lolita

Sofía Surferss

Miércoles, 3 de junio