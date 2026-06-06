Todos los artistas que actúan en Madrid por la visita del papa León XIV: recintos, fechas y horarios
Numerosos artistas participarán en varios eventos durante la visita del papa León XIV a Madrid, que tendrá lugar del sábado 6 al martes 9 de junio. Entre otros, destacan las actuaciones de Silóe, Pablo López, David Bustamante, Rozalén o Beret.
Rozalén, David Bustamante o Siloé son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del papa León XIV a Madrid, donde estará del sábado 6 al martes 9 de junio.
Sábado 6 de junio - Centro Cedia
El sábado 6 de junio, el Pontífice acudirá al centro Cedia a las 18:00 para mantener un encuentro con las personas sin hogar a las que allí atiende la labor social de la Iglesia. Niña Pastori es la encargada de actuar en este evento.
"Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", dijo la cantante a Europa Press. Pastori explicó que, en su caso, ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planear esta actuación, un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio "muy humilde". Es su segunda vez actuando ante un papa, pues en mayo de 2003 cantó el Ave María ante Juan Pablo II durante su visita a Madrid.
Sábado 6 de junio - Plaza de Lima
También el sábado 6 de junio tendrá lugar El Festival de la Fe, que se celebrará en la Plaza de Lima antes de la Vigilia de la Juventud, que comenzará a las 20:00. En este caso, están previstas las actuaciones de numerosos artistas:
- Siloé
- Besmaya
- Hakuna
- Beret
- DePol
- Malmö 040
- Antoñito Molina
- Antonio José
- Hey Kid
- Inazio
- Lola Tuduri
- Mr. Rain
- Ignacio Serrano
- Paola Pablo
- Tuyo
- Servus Mariae
- Presencia Project
Domingo 7 de junio - Movistar Arena
El domingo 7 de junio a las 18:00 comienza un acto en el Movistar Arena bajo el lema "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte".
El evento estará conducido por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo y combinará actuaciones de danza, música y canto. El actor Antonio Banderas y la bailaora Sara Baras harán intervenciones. También habrá representantes de sindicatos y dos personalidades del mundo del deporte: Carolina Marín y Teresa Perales.
El broche de oro correrá a cargo de Rozalén, "que recordará algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza", apunta la información oficial del evento.
Lunes 8 de junio - Bernabéu
El lunes 8 de junio también habrá lugar para la música durante el acto de León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, donde actuará una larga lista de artistas:
- David Bustamante
- Daniel Diges
- Diana Navarro
- Íñigo Quintero
- El Pulpo
- La Voz del Desierto
- Luis Alfredo
- Chito Morales
- Maite López
- Valiván
- OzoresP
- Luispo
- GuilleProff
También actuará la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines, así como el ilusionista Jorge Blass y el humorista Santi Rodríguez. Además, para este evento se está formando el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines.
Martes 9 de junio - Ifema
Finalmente, el martes 9 de junio —que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona—, el Pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí actuarán tres cantantes entre las 08:30 y las 10:30:
- Pablo López
- Soraya Arnelas
- Aisha Ruah