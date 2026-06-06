Todos los artistas que actúan en Madrid por la visita del papa León XIV: recintos, fechas y horarios

Numerosos artistas participarán en varios eventos durante la visita del papa León XIV a Madrid, que tendrá lugar del sábado 6 al martes 9 de junio. Entre otros, destacan las actuaciones de Silóe , Pablo López , David Bustamante , Rozalén o Beret .

Rozalén, David Bustamante o Siloé son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del papa León XIV a Madrid, donde estará del sábado 6 al martes 9 de junio.

Sábado 6 de junio - Centro Cedia

El sábado 6 de junio, el Pontífice acudirá al centro Cedia a las 18:00 para mantener un encuentro con las personas sin hogar a las que allí atiende la labor social de la Iglesia. Niña Pastori es la encargada de actuar en este evento.

"Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", dijo la cantante a Europa Press. Pastori explicó que, en su caso, ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planear esta actuación, un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio "muy humilde". Es su segunda vez actuando ante un papa, pues en mayo de 2003 cantó el Ave María ante Juan Pablo II durante su visita a Madrid.

Sábado 6 de junio - Plaza de Lima

También el sábado 6 de junio tendrá lugar El Festival de la Fe, que se celebrará en la Plaza de Lima antes de la Vigilia de la Juventud, que comenzará a las 20:00. En este caso, están previstas las actuaciones de numerosos artistas:

Siloé

Besmaya

Hakuna

Beret

DePol

Malmö 040

Antoñito Molina

Antonio José

Hey Kid

Inazio

Lola Tuduri

Mr. Rain

Ignacio Serrano

Paola Pablo

Tuyo

Servus Mariae

Presencia Project

Domingo 7 de junio - Movistar Arena

El domingo 7 de junio a las 18:00 comienza un acto en el Movistar Arena bajo el lema "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte".

El evento estará conducido por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo y combinará actuaciones de danza, música y canto. El actor Antonio Banderas y la bailaora Sara Baras harán intervenciones. También habrá representantes de sindicatos y dos personalidades del mundo del deporte: Carolina Marín y Teresa Perales.

El broche de oro correrá a cargo de Rozalén, "que recordará algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza", apunta la información oficial del evento.

Lunes 8 de junio - Bernabéu

El lunes 8 de junio también habrá lugar para la música durante el acto de León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, donde actuará una larga lista de artistas:

David Bustamante

Daniel Diges

Diana Navarro

Íñigo Quintero

El Pulpo

La Voz del Desierto

Luis Alfredo

Chito Morales

Maite López

Valiván

OzoresP

Luispo

GuilleProff

También actuará la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines, así como el ilusionista Jorge Blass y el humorista Santi Rodríguez. Además, para este evento se está formando el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines.

Martes 9 de junio - Ifema

Finalmente, el martes 9 de junio —que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona—, el Pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí actuarán tres cantantes entre las 08:30 y las 10:30: