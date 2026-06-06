DEL 6 AL 9 DE JUNIO

Todos los artistas que actúan en Madrid por la visita del papa León XIV: recintos, fechas y horarios

Numerosos artistas participarán en varios eventos durante la visita del papa León XIV a Madrid, que tendrá lugar del sábado 6 al martes 9 de junio. Entre otros, destacan las actuaciones de Silóe, Pablo López, David Bustamante, Rozalén o Beret.

David Bustamante, Pablo López y Rozalén
David Bustamante, Pablo López y Rozalén | GTRES

Europa Press

Europa FM

Madrid06/06/2026 13:00

Rozalén, David Bustamante o Siloé son algunos de los artistas que actuarán en los diversos actos que hay programados durante la visita del papa León XIV a Madrid, donde estará del sábado 6 al martes 9 de junio.

Sábado 6 de junio - Centro Cedia

El sábado 6 de junio, el Pontífice acudirá al centro Cedia a las 18:00 para mantener un encuentro con las personas sin hogar a las que allí atiende la labor social de la Iglesia. Niña Pastori es la encargada de actuar en este evento.

"Es un acto que hace la gente de Cáritas y para mí es un orgullo poder aportar mi granito de arena con mi música, que es lo que puedo hacer o mejor puedo hacer", dijo la cantante a Europa Press. Pastori explicó que, en su caso, ha tenido "libertad" a la hora de elegir y planear esta actuación, un acto "recogido" y "chiquitito" en un sitio "muy humilde". Es su segunda vez actuando ante un papa, pues en mayo de 2003 cantó el Ave María ante Juan Pablo II durante su visita a Madrid.

Sábado 6 de junio - Plaza de Lima

También el sábado 6 de junio tendrá lugar El Festival de la Fe, que se celebrará en la Plaza de Lima antes de la Vigilia de la Juventud, que comenzará a las 20:00. En este caso, están previstas las actuaciones de numerosos artistas:

  • Siloé
  • Besmaya
  • Hakuna
  • Beret
  • DePol
  • Malmö 040
  • Antoñito Molina
  • Antonio José
  • Hey Kid
  • Inazio
  • Lola Tuduri
  • Mr. Rain
  • Ignacio Serrano
  • Paola Pablo
  • Tuyo
  • Servus Mariae
  • Presencia Project

Domingo 7 de junio - Movistar Arena

El domingo 7 de junio a las 18:00 comienza un acto en el Movistar Arena bajo el lema "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte".

El evento estará conducido por los periodistas Lara Síscar y Carlos Franganillo y combinará actuaciones de danza, música y canto. El actor Antonio Banderas y la bailaora Sara Baras harán intervenciones. También habrá representantes de sindicatos y dos personalidades del mundo del deporte: Carolina Marín y Teresa Perales.

El broche de oro correrá a cargo de Rozalén, "que recordará algo profundamente humano: que también en la búsqueda, incluso en la incertidumbre, hay esperanza", apunta la información oficial del evento.

Lunes 8 de junio - Bernabéu

El lunes 8 de junio también habrá lugar para la música durante el acto de León XIV en el Estadio Santiago Bernabéu, donde actuará una larga lista de artistas:

  • David Bustamante
  • Daniel Diges
  • Diana Navarro
  • Íñigo Quintero
  • El Pulpo
  • La Voz del Desierto
  • Luis Alfredo
  • Chito Morales
  • Maite López
  • Valiván
  • OzoresP
  • Luispo
  • GuilleProff

También actuará la Orquesta Sinfónica Cruz Diez, la banda Pop Salesianos y el coreógrafo Ismael Olivas junto a sus bailarines, así como el ilusionista Jorge Blass y el humorista Santi Rodríguez. Además, para este evento se está formando el gran Coro Familiar Iglesia de Madrid, una agrupación compuesta por 1000 cantantes —300 de ellos niños—, junto a 70 músicos y 100 bailarines.

Martes 9 de junio - Ifema

Finalmente, el martes 9 de junio —que es el último día en el que León XIV estará en Madrid antes de ir a Barcelona—, el Pontífice protagonizará un encuentro con los voluntarios en Ifema. Ahí actuarán tres cantantes entre las 08:30 y las 10:30:

  • Pablo López
  • Soraya Arnelas
  • Aisha Ruah